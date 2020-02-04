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Культура
2020-02-04T08:58+0300
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В "РОСИЗО" пройдет выставка объединения "Новые городские художники"
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РИА Новости

В "РОСИЗО" пройдет выставка объединения "Новые городские художники"

08:58 04.02.2020
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© Василиса ЧопКартина авторства Василисы Чоп
Картина авторства Василисы Чоп
© Василиса Чоп
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Первая в Москве выставка объединения "Новые городские художники", в котором принимают участие художники с особой ментальностью, пройдет в Москве на площадке "РОСИЗО" с 7 февраля до конца месяца, сообщает пресс-служба организатора.
© Виталий ЧистяковКартина авторства Виталия Чистякова
Картина авторства Виталия Чистякова
© Виталий Чистяков
Картина авторства Виталия Чистякова
В экспозиции можно будет увидеть 40 холстов полтора на полтора метра, созданных девятью молодыми авторами в возрасте от 20 до 40 лет.
За два года существования проект сумел сделать востребованным творчество художников с особой ментальностью, которые живут изолированно от общества в специальных учреждениях.
Работы Новых городских художников есть в частных собраниях Ника Кейва, Эмира Кустурицы, Бориса Гребенщикова, Петра Мамонова, Леонида Федорова, Андрея Малахова, LP и многих других ценителей современного искусства. Куратор творческих практик студии – стрит-арт художник Стас Багс.
© Марина Монка Картина авторства Марины Монка
Картина авторства Марины Монка
© Марина Монка
Картина авторства Марины Монка
В мае 2019 года состоялась первая масштабная выставка Новых городских художников "Оргалиты" на площадке ЦСИ им. Курехина (СПб). Экспозиция из 200 работ представила более 20 авторов, чье творчество ранее никогда не было показано публике. Выставка вызвала широкий общественный резонанс.
Проект начал поиски одаренных самобытных авторов в 2018 году. За период 2018-2019 в специально созданной арт-резиденции побывали 40 неординарных художников с ограниченным культурным и социальным опытом.
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