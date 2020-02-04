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Культура
2020-02-04T10:09+0300
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В новом трейлере "Не время умирать" Крейг летает на глайдере
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РИА Новости

В новом трейлере "Не время умирать" Крейг летает на глайдере

10:09 04.02.2020
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новый трейлер "Не время умирать", в начале которого Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) летает на глайдере, представили широкой публики во время трансляции Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги, сообщает Cinemablend.
Судя по выложенному на YouTube ролику, фильм будет напряженным и в нем будет много действия. В трейлере говорится, что новая лента о знаменитом агенте (и последняя для Дэниела Крейга в этой роли), "все изменит".
Впервые в истории франшизы за режиссерским креслом американец Кэри Фуканага. Начинается история с того момента, на котором закончилась в "Спектре", Бонд уходит в отставку и пытается жить спокойной жизнью, но ему это не удается. Появляется очередное задание, которое оказывается значительно коварнее, чем кажется на первый взгляд.
Рами Малек играет в картине злодея, про которого пока известно только, что его зовут Сафин. К своим ролям вернутся Наоми Харрис, Рейф Файнс, Рори Киннер и Бен Уишоу.
Ожидается, что "Не время умирать" будет крупнейшим релизом этой весны. Мировая премьера запланирована на 10 апреля, российская на день раньше.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс БондДэниел КрейгМосква
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