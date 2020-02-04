В новом трейлере "Не время умирать" Крейг летает на глайдере

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Новый трейлер "Не время умирать", в начале которого Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) летает на глайдере, представили широкой публики во время трансляции Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги, . Новый трейлер "Не время умирать", в начале которого Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) летает на глайдере, представили широкой публики во время трансляции Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги, сообщает Cinemablend.

Судя по выложенному на YouTube ролику, фильм будет напряженным и в нем будет много действия. В трейлере говорится, что новая лента о знаменитом агенте (и последняя для Дэниела Крейга в этой роли), "все изменит".

Впервые в истории франшизы за режиссерским креслом американец Кэри Фуканага. Начинается история с того момента, на котором закончилась в "Спектре", Бонд уходит в отставку и пытается жить спокойной жизнью, но ему это не удается. Появляется очередное задание, которое оказывается значительно коварнее, чем кажется на первый взгляд.

Рами Малек играет в картине злодея, про которого пока известно только, что его зовут Сафин. К своим ролям вернутся Наоми Харрис, Рейф Файнс, Рори Киннер и Бен Уишоу.