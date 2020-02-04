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Культура
2020-02-04T08:00+0300
https://ria.ru/20200204/1564208254.html
Весь год цвет настроения — синий. Как и с чем его носить
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РИА Новости

Весь год цвет настроения — синий. Как и с чем его носить

08:00 04.02.2020
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© AFP 2020 / Bertrand GuayПоказ коллекции Джорджа Хобейки на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
Показ коллекции Джорджа Хобейки на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже
© AFP 2020 / Bertrand Guay
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Наталья Юрковская. Спокойствие, уверенность и чувство сопричастности — именно к этому стремится современное общество, по мнению специалистов исследовательского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute). В декабре они выбрали цветом 2020 года Classic Blue — классический синий. О том, как и с чем его сочетать, — в материале РИА Новости.

Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет

© AP Photo / Invision,Vianney Le Caer / AP Photo/Kevin Hagen

Показы коллекций Nina Ricci 2020 в Париже и Marc Jacobs 2018 в Нью-Йорке

Показы коллекций Nina Ricci и Marc Jacobs в Париже
1 из 3

Показы коллекций Nina Ricci 2020 в Париже и Marc Jacobs 2018 в Нью-Йорке

© AP Photo / Invision,Vianney Le Caer / AP Photo/Kevin Hagen
© Pantone

Pantone 19-4052, Classic Blue (классический синий) — цвет 2020 года

Цвет PANTONE 19-4052, Classic Blue (Классический синий)
2 из 3

Pantone 19-4052, Classic Blue (классический синий) — цвет 2020 года

© Pantone
© Фото : Pantone

"Живой коралл" оттенка Pantone 16-1546 — цвет 2019 года

Живой коралл цвета оттенка оттенка Pantone 16-1546
3 из 3

"Живой коралл" оттенка Pantone 16-1546 — цвет 2019 года

© Фото : Pantone
1 из 3

Показы коллекций Nina Ricci 2020 в Париже и Marc Jacobs 2018 в Нью-Йорке

© AP Photo / Invision,Vianney Le Caer / AP Photo/Kevin Hagen
2 из 3

Pantone 19-4052, Classic Blue (классический синий) — цвет 2020 года

© Pantone
3 из 3

"Живой коралл" оттенка Pantone 16-1546 — цвет 2019 года

© Фото : Pantone
Синий — стильный, элегантный в своей простоте, спокойный, прекрасно подходит для базового гардероба, не привязан к полу и сезону. Ситуаций, в которых он был бы неуместен, просто не существует. Classic Blue прекрасно смотрится в повседневных вещах, деловых костюмах и в вечерних нарядах.
Дизайнеры активно использовали цвет года для всех элементов одежды в коллекциях весна-лето 2020: пальто, тренчи, вечерние платья, костюмы, юбки. Его демонстрировали в шелковых, трикотажных, металлизированных фактурах и всевозможных принтах.
© AP Photo / Richard Drew / AP Photo / Kamil Zihnioglu / AP Photo / Richard Drew Показы коллекций Carolina Herrera, Nina Ricci и Michael Kors
Показы коллекций Carolina Herrera, Nina Ricci и Michael Kors
© AP Photo / Richard Drew / AP Photo / Kamil Zihnioglu / AP Photo / Richard Drew
Показы коллекций Carolina Herrera, Nina Ricci и Michael Kors
Classic Blue можно увидеть у Armani, Bottega Veneta, Carolina Herrera, Balmain, Gucci, Marc Jacobs, Marni, Moschino, Nina Ricci и многих других брендов.

Тренд — синий total look

Все чаще на подиумах мелькают монохромные наряды. Этот тренд продиктован усталостью от разнообразия цветов, форм и фактур. В Великобритании законодательницей моды на синий монохром стала Елизавета  II.
© AP Photo / Peter Byrne/PoolКоролева Великобритании Елизавета Вторая общается с персоналом больницы, где находятся дети, пострадавшие во время теракта в Манчестере
Королева Великобритании Елизавета Вторая общается с персоналом больницы, где находятся дети, пострадавших во время теракта в Манчестере
© AP Photo / Peter Byrne/Pool
Королева Великобритании Елизавета Вторая общается с персоналом больницы, где находятся дети, пострадавшие во время теракта в Манчестере
Принцесса Диана запомнилась платьями в этом цвете: в объемном от Yuki она встречалась с японским императором Хирохито, а в знаменитом обтягивающем от Versace появилась на благотворительном ужине в Сиднее.
© AP Photo / Rick RycroftПринцесса Диана принимает участие в благотворительном ужине Виктора Чанга в Сиднее, Австралия. 31 октября 1996
Принцесса Диана принимает участие в благотворительном ужине Виктора Чанга в Сиднее, Австралия. 31 октября 1996
© AP Photo / Rick Rycroft
Принцесса Диана принимает участие в благотворительном ужине Виктора Чанга в Сиднее, Австралия. 31 октября 1996
Также синий очень любят Меган Маркл, Кейт Миддлтон и испанская королева Летиция.
© Фото : AFP / Charlotte Graham / SebastianMariscal / AP Photo / Kirsty WigglesworthКейт Миддлтон, Меган Маркл и королева Испании Летиция
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
© Фото : AFP / Charlotte Graham / SebastianMariscal / AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кейт Миддлтон, Меган Маркл и королева Испании Летиция
Когда его используют в нарядах на красных ковровых дорожках, он выглядит эффектно и броско. Разные оттенки этого цветового сегмента вместе создают еще одну версию монохрома, сохраняя свою уникальность.
© AFP 2020 / Valerie Macon 

Актриса Николь Кидман на премии "Оскар". 2018 год

Актриса Николь Кидман на премии Оскар-2018
1 из 3

Актриса Николь Кидман на премии "Оскар". 2018 год

© AFP 2020 / Valerie Macon 
© AFP 2020 / Frederic J. Brown Американская актриса Сандра Буллок. 2015 год
Американская актриса Сандра Буллок. 2015 год
2 из 3
Американская актриса Сандра Буллок. 2015 год
© AFP 2020 / Frederic J. Brown 
© REUTERS / NBC Universal/Paul DrinkwaterРене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме Джуди на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
3 из 3
Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
1 из 3

Актриса Николь Кидман на премии "Оскар". 2018 год

© AFP 2020 / Valerie Macon 
2 из 3
Американская актриса Сандра Буллок. 2015 год
© AFP 2020 / Frederic J. Brown 
3 из 3
Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
Такие образы смотрятся гармонично и в повседневных, и в деловых костюмах.

Классический синий в сочетании с трендовыми цветами 2020 года

"Желтый ирис" и "апельсиновая кожура" — другие хиты этого сезона — в сочетании с синим смотрятся динамично и ярко, такой микст подходит для вечернего, повседневного и спортивного гардеробов. Подобные контрастные комбинации могут визуально делить фигуру, поэтому нежелательно проводить границу между ними по линии талии.
© AP Photo / Thibault CamusМодели во время показа Balmain на Неделе моды в Париже. 27 сентября 2019
Модели во время показа Balmain на Неделе моды в Париже. 27 сентября 2019
© AP Photo / Thibault Camus
Модели во время показа Balmain на Неделе моды в Париже. 27 сентября 2019
Идеальный вариант — разные по цвету слои.
Не менее ярко смотрится смешение огненно-красного с синим. Главное — подобрать правильную пропорцию, пусть это будут небольшие акценты.
© AP Photo / Mary AltafferПоказ коллекции Louis Vuitton Cruise 2020 в Нью-Йорке
Показ коллекции Louis Vuitton Cruise 2020 в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Показ коллекции Louis Vuitton Cruise 2020 в Нью-Йорке
Свежее и легкое ощущение возникает, когда к синему добавляют оттенки бирюзы, аквамарина и ментола. Изысканно выглядит этот тандем и в вечерних нарядах, и в деловом гардеробе.
© AP Photo / Christophe EnaМодели во время показа Balmain Mens в Париже. 17 января 2020
Модели во время показа Balmain Mens в Париже. 17 января 2020
© AP Photo / Christophe Ena
Модели во время показа Balmain Mens в Париже. 17 января 2020
Корица сделает синий более глубоким, а все оттенки зеленого легко совмещаются с ним, ведь это сочетание наиболее часто встречается в природе.
© AP Photo / Richard DrewПоказ коллекции Michael Kors на Неделе моды в Нью-Йорке
Показ коллекции Michael Kors на неделе моды в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
Показ коллекции Michael Kors на Неделе моды в Нью-Йорке
Любимая комбинация Ива Сен-Лорана — синий с черным или белым. Это очень элегантно и великолепно смотрится в офисных образах, в вечерней моде и повседневном гардеробе. Универсальный серый цвет придаст даже столь ярким оттенкам, как "электрик", "ультрамарин" и "индиго", мягкости и женственности. Важно только, чтобы они не вызывали ассоциаций с униформой.
© AP Photo / Thibault CamusПоказ коллекции Yves Saint Laurent's осень-зима 2016/2017 в Париже
Показ коллекции Yves Saint Laurent's Осень-зима 2016/2017 в Париже
© AP Photo / Thibault Camus
Показ коллекции Yves Saint Laurent's осень-зима 2016/2017 в Париже
Удачный выбор — серебристые и жемчужно-серые аксессуары в паре с интенсивно-синим. Особенно выигрышно выглядит такой гарнитур из контрастных фактурных тканей.
Вдохновившись примерами и цветовыми сочетаниями, создавайте модные образы!
Модель Кайя Гербер во время показа коллекции Max Mara осень-зима 2019/20 на Неделе моды в Милане
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