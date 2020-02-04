Весь год цвет настроения — синий. Как и с чем его носить

Показ коллекции Джорджа Хобейки на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Наталья Юрковская. Спокойствие, уверенность и чувство сопричастности — именно к этому стремится современное общество, по мнению специалистов исследовательского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute). В декабре они выбрали цветом 2020 года Classic Blue — классический синий. О том, как и с чем его сочетать, — в материале РИА Новости.

Цвет небесный, синий цвет

Полюбил я с малых лет

© AP Photo / Invision,Vianney Le Caer / AP Photo/Kevin Hagen Показы коллекций Nina Ricci 2020 в Париже и Marc Jacobs 2018 в Нью-Йорке 1 из 3 Показы коллекций Nina Ricci 2020 в Париже и Marc Jacobs 2018 в Нью-Йорке © AP Photo / Invision,Vianney Le Caer / AP Photo/Kevin Hagen © Pantone Pantone 19-4052, Classic Blue (классический синий) — цвет 2020 года 2 из 3 Pantone 19-4052, Classic Blue (классический синий) — цвет 2020 года © Pantone © Фото : Pantone "Живой коралл" оттенка Pantone 16-1546 — цвет 2019 года 3 из 3 "Живой коралл" оттенка Pantone 16-1546 — цвет 2019 года © Фото : Pantone 1 из 3 Показы коллекций Nina Ricci 2020 в Париже и Marc Jacobs 2018 в Нью-Йорке © AP Photo / Invision,Vianney Le Caer / AP Photo/Kevin Hagen 2 из 3 Pantone 19-4052, Classic Blue (классический синий) — цвет 2020 года © Pantone 3 из 3 "Живой коралл" оттенка Pantone 16-1546 — цвет 2019 года © Фото : Pantone

Синий — стильный, элегантный в своей простоте, спокойный, прекрасно подходит для базового гардероба, не привязан к полу и сезону. Ситуаций, в которых он был бы неуместен, просто не существует. Classic Blue прекрасно смотрится в повседневных вещах, деловых костюмах и в вечерних нарядах.

Дизайнеры активно использовали цвет года для всех элементов одежды в коллекциях весна-лето 2020: пальто, тренчи, вечерние платья, костюмы, юбки. Его демонстрировали в шелковых, трикотажных, металлизированных фактурах и всевозможных принтах.

© AP Photo / Richard Drew / AP Photo / Kamil Zihnioglu / AP Photo / Richard Drew Показы коллекций Carolina Herrera, Nina Ricci и Michael Kors © AP Photo / Richard Drew / AP Photo / Kamil Zihnioglu / AP Photo / Richard Drew Показы коллекций Carolina Herrera, Nina Ricci и Michael Kors

Classic Blue можно увидеть у Armani, Bottega Veneta, Carolina Herrera, Balmain, Gucci, Marc Jacobs, Marni, Moschino, Nina Ricci и многих других брендов.

Тренд — синий total look

Все чаще на подиумах мелькают монохромные наряды. Этот тренд продиктован усталостью от разнообразия цветов, форм и фактур. В Великобритании законодательницей моды на синий монохром стала Елизавета II.

© AP Photo / Peter Byrne/Pool Королева Великобритании Елизавета Вторая общается с персоналом больницы, где находятся дети, пострадавшие во время теракта в Манчестере © AP Photo / Peter Byrne/Pool Королева Великобритании Елизавета Вторая общается с персоналом больницы, где находятся дети, пострадавшие во время теракта в Манчестере

Принцесса Диана запомнилась платьями в этом цвете: в объемном от Yuki она встречалась с японским императором Хирохито, а в знаменитом обтягивающем от Versace появилась на благотворительном ужине в Сиднее.

© AP Photo / Rick Rycroft Принцесса Диана принимает участие в благотворительном ужине Виктора Чанга в Сиднее, Австралия. 31 октября 1996 © AP Photo / Rick Rycroft Принцесса Диана принимает участие в благотворительном ужине Виктора Чанга в Сиднее, Австралия. 31 октября 1996

Также синий очень любят Меган Маркл, Кейт Миддлтон и испанская королева Летиция.

© Фото : AFP / Charlotte Graham / SebastianMariscal / AP Photo / Kirsty Wigglesworth Кейт Миддлтон, Меган Маркл и королева Испании Летиция © Фото : AFP / Charlotte Graham / SebastianMariscal / AP Photo / Kirsty Wigglesworth Кейт Миддлтон, Меган Маркл и королева Испании Летиция

Когда его используют в нарядах на красных ковровых дорожках, он выглядит эффектно и броско. Разные оттенки этого цветового сегмента вместе создают еще одну версию монохрома, сохраняя свою уникальность.

Такие образы смотрятся гармонично и в повседневных, и в деловых костюмах.

Классический синий в сочетании с трендовыми цветами 2020 года

"Желтый ирис" и "апельсиновая кожура" — другие хиты этого сезона — в сочетании с синим смотрятся динамично и ярко, такой микст подходит для вечернего, повседневного и спортивного гардеробов. Подобные контрастные комбинации могут визуально делить фигуру, поэтому нежелательно проводить границу между ними по линии талии.

© AP Photo / Thibault Camus Модели во время показа Balmain на Неделе моды в Париже. 27 сентября 2019 © AP Photo / Thibault Camus Модели во время показа Balmain на Неделе моды в Париже. 27 сентября 2019

Идеальный вариант — разные по цвету слои.

Не менее ярко смотрится смешение огненно-красного с синим. Главное — подобрать правильную пропорцию, пусть это будут небольшие акценты.

© AP Photo / Mary Altaffer Показ коллекции Louis Vuitton Cruise 2020 в Нью-Йорке © AP Photo / Mary Altaffer Показ коллекции Louis Vuitton Cruise 2020 в Нью-Йорке

Свежее и легкое ощущение возникает, когда к синему добавляют оттенки бирюзы, аквамарина и ментола. Изысканно выглядит этот тандем и в вечерних нарядах, и в деловом гардеробе.

© AP Photo / Christophe Ena Модели во время показа Balmain Mens в Париже. 17 января 2020 © AP Photo / Christophe Ena Модели во время показа Balmain Mens в Париже. 17 января 2020

Корица сделает синий более глубоким, а все оттенки зеленого легко совмещаются с ним, ведь это сочетание наиболее часто встречается в природе.

© AP Photo / Richard Drew Показ коллекции Michael Kors на Неделе моды в Нью-Йорке © AP Photo / Richard Drew Показ коллекции Michael Kors на Неделе моды в Нью-Йорке

Любимая комбинация Ива Сен-Лорана — синий с черным или белым. Это очень элегантно и великолепно смотрится в офисных образах, в вечерней моде и повседневном гардеробе. Универсальный серый цвет придаст даже столь ярким оттенкам, как "электрик", "ультрамарин" и "индиго", мягкости и женственности. Важно только, чтобы они не вызывали ассоциаций с униформой.

© AP Photo / Thibault Camus Показ коллекции Yves Saint Laurent's осень-зима 2016/2017 в Париже © AP Photo / Thibault Camus Показ коллекции Yves Saint Laurent's осень-зима 2016/2017 в Париже

Удачный выбор — серебристые и жемчужно-серые аксессуары в паре с интенсивно-синим. Особенно выигрышно выглядит такой гарнитур из контрастных фактурных тканей.