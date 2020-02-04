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Сталин гарантирует: как Рузвельта и Черчилля охраняли в Ялте
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РИА Новости

Сталин гарантирует: как Рузвельта и Черчилля охраняли в Ялте

08:00 04.02.2020 (обновлено: 10:22 04.02.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЯлтинская (Крымская) конференция союзных держав
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Тысячи военнослужащих, сотни сотрудников органов госбезопасности, десятки самолетов, зенитных пушек и боевых кораблей — ровно 75 лет назад в Крыму открылась знаменитая Ялтинская конференция, на обеспечение безопасности которой Кремль выделил рекордные силы и средства. Переговоры лидеров "Большой тройки", во многом определившие послевоенное политическое устройство Европы, продлились неделю и завершились 11 февраля 1945-го. За это время делегации Сталина, Черчилля и Рузвельта никто не побеспокоил. О событиях тех дней — в материале РИА Новости.

Безопасность зашкаливает

В феврале 1945-го вопрос безопасности в Крыму стоял остро: немцев выбили с полуострова сравнительно недавно, в мае 1944-го. Здесь вполне могли действовать вражеская агентура и разведывательно-диверсионные группы. Главы СССР, Великобритании и США, собравшиеся в одном месте, представляли собой крайне желанную и удобную цель для Гитлера, терпящего поражение за поражением. Союзники предлагали провести встречу в Северной Ирландии, на Кипре, в Греции, на Мальте или в Иерусалиме. Однако Сталин гарантировал им полную безопасность.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин перед началом одного из заседаний Ялтинской конференции
31 января, 00:2875 лет Победы
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
В начале января 1945-го в Москве состоялось совещание руководителей разведки Наркомата обороны, Военно-морского флота и НКВД под председательством Лаврентия Берии. Обсуждали позицию и требования советской делегации на конференции, послевоенное переустройство Европы, возможности вермахта по сопротивлению союзникам и, конечно же, вопросы обеспечения безопасности в Ялте. Уже 8 января вышел приказ № 0028 наркома внутренних дел СССР Берии "О специальных мероприятиях в Крыму".
При подготовке к встрече привлекли тысячи советских, американских и британских сотрудников служб безопасности, корабли и авиацию Черноморского флота, а также ВМС США и Англии. Всю территорию Крыма перевели в режим прифронтовой зоны, хотя боевые действия там закончились. Руководство СССР серьезно опасалось воздушного удара по Ялте, поэтому для ее прикрытия выделили всю истребительную авиацию Черноморского флота — порядка 160 самолетов — и флотскую ПВО. Кроме того, задействовали 76 зенитных орудий крупного калибра, 12 установок малокалиберной зенитной артиллерии, 99 пулеметов ДШК и 65 прожекторов.
© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкНа одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав
На одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав
© РИА Новости / А. Свердлов
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На одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав
Для защиты участников конференции с моря Черноморский флот сформировал специальный отряд: крейсер "Ворошилов", эсминец "Сообразительный", два катера класса "большой охотник", десять катеров типа "малый охотник", а также отряд подводных лодок. Советский Союз создал практически непробиваемую линию обороны. В канун юбилея Ялтинской конференции Минобороны опубликовало перечень ранее засекреченных документов.
"На вас возлагается усиленная оборона порта Ялта и участка побережья Крыма в границах "мыс Никитин — мыс Кикинов". Для выполнения этой задачи вам надлежит нести постоянный корабельный дозор в море на подходах к вышеуказанному участку побережья", — говорится в боевой директиве Черноморского флота от 20 января 1945-го.
Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль во время финального ужина в Ялте. 11 февраля 1945
31 января, 11:07
Опубликованы секретные документы встречи Сталина, Черчилля и Рузвельта
Особое внимание уделяли защите от вражеских субмарин. В боевой директиве № 0065 указывалось: "Для предотвращения внезапного удара противника со стороны моря по району главной базы организовать дальний морской дозор в составе двух подводных лодок. Задачи дозора: следить и немедленно доносить о движении всех судов и полетов самолетов в районе дозора. Обнаружить возможного противника и своевременно оповестить Черноморский флот. Дозорная подводная лодка, в зависимости от обстановки, уходит на безопасную глубину, периодически всплывая под перископ для проверки изменения обстановки, если обстановка не позволяет подводной лодке бить под водой, она маневрирует как надводный корабль".

Поймать президента

Безопасность первых лиц обеспечили на высшем уровне. Для охраны одного только Сталина привлекли 100 сотрудников спецслужб и 500 — НКВД. Лидеров стран-союзников также прикрывали советские особисты. Франклин Делано Рузвельт, как известно, был парализован. Перед одним из выездов американского кортежа из Ливадийского дворца телохранители пересадили президента из инвалидного кресла на переднее сиденье открытого "виллиса". Сопровождающие лица неплотно закрепили опорные перила, во время движения по серпантину они неожиданно распахнулись и пассажир чуть не вывалился из машины. Положение спас советский водитель Федор Ходаков: он ухватил Рузвельта за пальто.
© РИА Новости / Александр СоколенкоАмериканский штабной корабль, прибывший в Севастополь в дни Ялтинской конференции
Американский штабной корабль, прибывший в Севастополь в дни Ялтинской конференции.
© РИА Новости / Александр Соколенко
Американский штабной корабль, прибывший в Севастополь в дни Ялтинской конференции
Район пребывания и передвижения лидеров разбили на пять оперативных секторов: Саки — Симферополь; Симферополь; Симферополь — Алушта; Алушта — Ялта — Байдарские ворота; Байдары — Севастополь. Дорожное движение на маршруте регулировали 1800 сотрудников госбезопасности и десять переводчиков. Для непосредственной охраны Ялтинской конференции привлекли 1-й и 2-й полки 1-й отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского, отдельный полк спецназа войск НКВД, 281-й стрелковый полк внутренних войск, 32-й полк пограничных войск, мотоциклетный отряд в количестве 120 человек, батальон военных регулировщиков, несколько бронепоездов, а также пять рот войск правительственной связи.
Хорошо подготовился и флот. К 15 января 1945-го силы главной военно-морской базы ЧФ осмотрели рейд порта Севастополь, побелили и отремонтировали Интернациональную пристань, разминировали Английское кладбище и провели учения по отражению налета авиации.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМаршал СССР И. В. Сталин направляется на очередное заседание Ялтинской (Крымской) конференции
Маршал СССР И.В. Сталин направляется на очередное заседание Ялтинской (Крымской) конференции
© РИА Новости
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Маршал СССР И. В. Сталин направляется на очередное заседание Ялтинской (Крымской) конференции
В отчете о деятельности службы наблюдения и связи Черноморского флота в период проведения Ялтинской конференции отмечалось, что самым напряженным и сложным для спецслужб был день прилета президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Уинстона Черчилля, прибывших вместе с сопровождением на 28 самолетах. Борта делегаций действовали на одной радиоволне, что значительно затрудняло работу советских авиадиспетчеров. Тем не менее все самолеты приземлились с первого захода.
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Северная ИрландияЛаврентий БерияФранклин РузвельтУинстон ЧерчилльСША
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