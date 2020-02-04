В Сети опубликовали тизер мультфильма "Миньоны: грювитация"

В ленте рассказывается о том, как Грю (герой франшизы "Гадкий я") стал суперзлодеем и лидером армии миньонов.

Режиссер проекта — Кайл Балда. Он снял мультфильмы: "Миньоны" (2015 год), "Гадкий я - 3" и еще несколько короткометражек, связанных с этой историей.