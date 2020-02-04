В Сети опубликовали тизер мультфильма "Миньоны: грювитация"

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Анимационная киностудия Illumination опубликовала на YouTube тизер трейлера мультфильма "Миньоны: Грювитация".
В ленте рассказывается о том, как Грю (герой франшизы "Гадкий я") стал суперзлодеем и лидером армии миньонов.
Главного героя озвучил Стив Карелл, а маленьких существ Пьер Коффин.
Режиссер проекта — Кайл Балда. Он снял мультфильмы: "Миньоны" (2015 год), "Гадкий я - 3" и еще несколько короткометражек, связанных с этой историей.
Мировая премьера запланирована на 11 июня. В России "Миньоны: Грювитация" выйдут 2 июля.
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