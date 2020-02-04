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Туризм
2020-02-04T00:12+0300
https://ria.ru/20200204/1564198876.html
Эксперты посоветовали, как бесплатно получить лучший номер в отеле
https://cdn23.img.ria.ru/images/106908/47/1069084766_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_fff726fa878f05f21136e3976c4216d8.jpg
РИА Новости

Эксперты посоветовали, как бесплатно получить лучший номер в отеле

00:12 04.02.2020
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© Fotolia / KzenonСтойка ресепшена в отеле
Стойка ресепшена в отеле
© Fotolia / Kzenon
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты поделились советами, как можно бесплатно получить номер лучшей категории в гостинице, сообщает Express.
Первое правило – не бронировать самую дешевую комнату. Шансы получить номер лучшей категории увеличиваются, если изначально заплатить чуть больше. Можно заказать даже второй по дешевизне вариант размещения.
Еще один способ повысить категорию – стать в гостинице постоянным клиентом. Если турист часто путешествует в какой-либо город, имеет смысл останавливаться в одном и том же отеле. Своим частым гостям, как правило, идут навстречу.
Больше шансов получить номер лучшей категории по цене обычного у путешественников, которые останавливаются ненадолго. "Вы, скорее всего, получите повышение класса обслуживания на короткий срок, например, на одну ночь. В гостинице знают, что они смогут продать номер по его нормальной цене на следующий день", — уточняют эксперты.
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