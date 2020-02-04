Эксперты посоветовали, как бесплатно получить лучший номер в отеле

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты поделились советами, как можно бесплатно получить номер лучшей категории в гостинице, Эксперты поделились советами, как можно бесплатно получить номер лучшей категории в гостинице, сообщает Express.

Первое правило – не бронировать самую дешевую комнату. Шансы получить номер лучшей категории увеличиваются, если изначально заплатить чуть больше. Можно заказать даже второй по дешевизне вариант размещения.

Еще один способ повысить категорию – стать в гостинице постоянным клиентом. Если турист часто путешествует в какой-либо город, имеет смысл останавливаться в одном и том же отеле. Своим частым гостям, как правило, идут навстречу.