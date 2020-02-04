Рекордный спрос: инвесторы раскупили российский госдолг

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Спрос на облигации федерального займа установил новый рекорд. На два последних аукциона поступили заявки на 244,5 миллиарда рублей — на 18,6 миллиарда больше предыдущего максимума, зафиксированного в мае прошлого года. Что привлекает инвесторов в российском госдолге — в материале РИА Новости.

Отложенный спрос и хорошая доходность

Аукцион, состоявшийся 23 января, завершился с невиданным ранее результатом. Минфин продал пятилетних ОФЗ на 58,4 миллиарда рублей со средневзвешенной доходностью 5,97% годовых. При этом практически все — 58 миллиардов — ушло одному инвестору.

"Крупный покупатель, по данным операторов рынка, приобрел весь объем ОФЗ в ходе одного из январских размещений. Российский он или иностранный — неизвестно", — отмечает Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".

На следующем аукционе, 29 января, Минфин предложил бумаги с погашением в апреле 2024 года на 36,144 миллиарда рублей. Спрос превысил предложение почти в пять раз и достиг 171,603 миллиарда.

Не смог удовлетворить аппетиты инвесторов и второй аукцион, проведенный в тот же день: спрос на семилетние ОФЗ 26226 составил 72,3 миллиарда при объеме предложения 26,5 миллиарда.

Как сообщают в Росбанке, инвесторы подали 57 заявок, но больше трети ОФЗ ушло к двум крупным покупателям, выставившим "заявки-гиганты" на шесть и восемь миллиардов.

Такой ажиотаж аналитики считают вполне естественным и объясняют эффектом отложенного спроса. Дело в том, что в конце минувшего года Минфин жестко ограничивал размещение долговых бумаг.

"Инвесторов привлекает высокая доходность ОФЗ, которую не могут обеспечить европейские и американские гособлигации, — говорит аналитик долгового рынка ИК "Иволга Капитал" Илья Григорьев.

Например, доходность по десятилетним облигациям США — всего два процента, в Германии ставки вообще отрицательные, а ОФЗ сейчас дают 6,5-7% годовых".

Ждут снижения ставок

Повышенный интерес к российским активам возник после очередного — пятого подряд — снижения Банком России ключевой ставки. Следом уменьшились ставки по депозитам, и вкладчики принялись забирать деньги из банков, чтобы воспользоваться более доходными финансовыми инструментами.

В связи с мощным замедлением инфляции (к концу января в годовом исчислении — всего 2,5%) инвесторы рассчитывают, что Центробанк опять понизит ставку, и торопятся приобрести ОФЗ, пока не уменьшились купонные выплаты.

"В результате спрос еще больше повысился. ОФЗ покупают в основном отечественные инвесторы — примерно две трети продаж пришлось на резидентов, однако иностранцы тоже проявляют большой интерес к российским бумагам", — указывает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей "БКС Брокер".

По мнению Ильи Григорьева, из-за вероятного смягчения денежно-кредитной политики в 2020-м спрос на ОФЗ будет стабильным: инвесторы постараются сохранить сбережения. Минфин собирается воспользоваться этим и разместить на аукционах в первые три месяца года федеральных облигаций на 600 миллиардов рублей.

"Несмотря на значительное замедление инфляции в декабре и январе, на фоне повышения инвестиционных рисков велика вероятность сохранения Банком России ставки на текущем уровне в 6,25% и доходности ОФЗ не ниже 5,6%, как и во второй половине декабря," — добавляет Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

Впрочем, как предупреждают аналитики, у спекулятивной привлекательности нынешних ставок госдолга есть и обратная сторона. Сейчас иностранных инвесторов на рынке ОФЗ достаточно много — 31,5%.