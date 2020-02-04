АТОР: в Венеции запустят автоматизированную систему контроля турпотока

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Венеция первой из туристических направлений, испытывающих переизбыток гостей (так называемый overtourism), запускает автоматизированную систему контроля потоков путешественников, Венеция первой из туристических направлений, испытывающих переизбыток гостей (так называемый overtourism), запускает автоматизированную систему контроля потоков путешественников, сообщает АТОР.

Власти города установили на зданиях и фонарях 34 стереоскопических датчика с камерами, которые способны "считать" людей, распознавая не лица, а силуэты. По замыслу муниципалитета, эти сведения помогут получить точную информацию о числе гостей. Опираясь на них, чиновники будут регулировать турпотоки: своевременно закрывать улицы, перенаправлять путешественников на другие маршруты, чтобы избежать толп в центре.

Как рассказала советник по туризму Паола Мар, устройства установлены по всему городу. Информация стекается в "умную" комнату управления городской полиции, где искусственный интеллект каждые пять секунд анализирует число отдыхающих, и скорость их передвижения.

Информационная система также поможет точно определить временные границы "низкого" и "высокого" сезонов, добавила Мар. От этого зависит, сколько турист заплатит за въезд в Венецию. Ведь с 1 июля 2020 года начнет действовать налог на посещение, величина которого будет зависеть в том числе и от даты поездки.

Самым сложным при внедрении новшества оказался поиск места для установки датчиков: многие здания, мосты и даже фонари признаны исторической ценностью, и использовать их в качестве опоры запрещено.