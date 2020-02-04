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Туризм
2020-02-04T10:22+0300
https://ria.ru/20200204/1564196738.html
АТОР: в Венеции запустят автоматизированную систему контроля турпотока
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РИА Новости

АТОР: в Венеции запустят автоматизированную систему контроля турпотока

10:22 04.02.2020
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© РИА Новости / Илона ГоловинаВиды Венеции
Виды Венеции
© РИА Новости / Илона Головина
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Венеция первой из туристических направлений, испытывающих переизбыток гостей (так называемый overtourism), запускает автоматизированную систему контроля потоков путешественников, сообщает АТОР.
Власти города установили на зданиях и фонарях 34 стереоскопических датчика с камерами, которые способны "считать" людей, распознавая не лица, а силуэты. По замыслу муниципалитета, эти сведения помогут получить точную информацию о числе гостей. Опираясь на них, чиновники будут регулировать турпотоки: своевременно закрывать улицы, перенаправлять путешественников на другие маршруты, чтобы избежать толп в центре.
Как рассказала советник по туризму Паола Мар, устройства установлены по всему городу. Информация стекается в "умную" комнату управления городской полиции, где искусственный интеллект каждые пять секунд анализирует число отдыхающих, и скорость их передвижения.
Информационная система также поможет точно определить временные границы "низкого" и "высокого" сезонов, добавила Мар. От этого зависит, сколько турист заплатит за въезд в Венецию. Ведь с 1 июля 2020 года начнет действовать налог на посещение, величина которого будет зависеть в том числе и от даты поездки.
Самым сложным при внедрении новшества оказался поиск места для установки датчиков: многие здания, мосты и даже фонари признаны исторической ценностью, и использовать их в качестве опоры запрещено.
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