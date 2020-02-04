Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-04T00:40+0300
https://ria.ru/20200204/1564196692.html
В "Топ Ган: Мэверик" у Тома Круза появляется новый враг
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564196294_448:0:4089:2048_1036x0_80_0_0_5657188e6859e7c819f72f5cbd991b79.jpg
РИА Новости

В "Топ Ган: Мэверик" у Тома Круза появляется новый враг

00:40 04.02.2020
348
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В Сеть выложили новый трейлер фильма "Топ Ган: Мэверик", в котором у Тома Круза появляется враг. Презентация ролика состоялась во время проведения финала Супербоула, решающей игры Национальной футбольной лиги в США, сообщает Variety.
"Мой отец в тебя верил, я не повторю ту же ошибку", — говорит Майлз Теллер, сыгравший Брэдли "Петуха" Брэдшоу, сын Ника "Гуся" Брэдшоу, который хочет стать летчиком, как и отец.
Режиссером продолжения классической ленты 1986 года стал Джозеф Косински. Главный герой Пит Митчелл (Том Круз) после 30 лет службы возвращается в летную школу и обучает пилотов, но вместо группы начинающих, как в оригинальном фильме, к нему попадают выпускники. Вэл Килмер вновь играет роль его соперника – Тома "Айсмэна" Казански.
Картина 1986 года собрала в мировом прокате 356 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов.
Изначально студия Paramount Pictures планировала премьеру на июль 2019 года, но затем ее перенесли на 2020 из-за сложностей монтажа с использованием новых технологий. Ожидается, что проект выйдет на большие экраны во всем мире 26 июня и 16 июля — в России.
Кадр из трейлера будущего фильма Топ Ган: Мэверик
19 декабря 2019, 11:33Культура
В "Топ Ган: Мэверик" все опасные трюки Том Круз выполнял сам
410003
КультураКино и сериалыНовости культурыТом Круз
Рекомендуем
На одном из заседаний Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав
РВИО: место проведения Ялтинской конференции было под большим вопросом
Здание Международного валютного фонда
Глава европейского департамента МВФ уйдет в отставку в июле
Ливия
В ООН получили письмо о задержанных в Ливии россиянах
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
Ученые в лаборатории
Американские врачи раскрыли подробности лечения коронавируса
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 414 человек
Отдыхающие на курорте Эльбрус
СП не увидела отдачи от новых горнолыжных курортов на Северном Кавказе
Актер Джим Керри
Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
Рыбий жир
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
ООН не изжила себя, убеждена Матвиенко
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия
В Минобороны раскрыли подробности подготовки провокации в Идлибе
Кадр из фильма Холоп
"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом
Работа винного бутика в Москве
Нарколог рассказал об опасности "бокала вина за ужином" для россиян
Памятник маршалу Жукову в Харькове, Украина
Минкульт Украины отказался признать бюст Жукова в Харькове памятником
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
Лента новостейМолния