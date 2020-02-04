В "Топ Ган: Мэверик" у Тома Круза появляется новый враг

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В Сеть выложили новый трейлер фильма "Топ Ган: Мэверик", в котором у Тома Круза появляется враг. Презентация ролика состоялась во время проведения финала Супербоула, решающей игры Национальной футбольной лиги в США, . В Сеть выложили новый трейлер фильма "Топ Ган: Мэверик", в котором у Тома Круза появляется враг. Презентация ролика состоялась во время проведения финала Супербоула, решающей игры Национальной футбольной лиги в США, сообщает Variety.

"Мой отец в тебя верил, я не повторю ту же ошибку", — говорит Майлз Теллер, сыгравший Брэдли "Петуха" Брэдшоу, сын Ника "Гуся" Брэдшоу, который хочет стать летчиком, как и отец.

Режиссером продолжения классической ленты 1986 года стал Джозеф Косински. Главный герой Пит Митчелл (Том Круз) после 30 лет службы возвращается в летную школу и обучает пилотов, но вместо группы начинающих, как в оригинальном фильме, к нему попадают выпускники. Вэл Килмер вновь играет роль его соперника – Тома "Айсмэна" Казански.

Картина 1986 года собрала в мировом прокате 356 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов.