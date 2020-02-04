СМИ: в Японии из начальной школы сделали хостел

Школа Кудзуми Дайни закрылась из-за сокращения числа учащихся. Теперь в ее здании — хостел "Готов к полету! Нарита", располженный в восьми километрах от одноименного главного международного аэротерминала Большого Токио. Еще здесь можно проводить семинары или тренировки.

В бывших классных помещениях лежат татами и футоны – традиционные японские хлопчатобумажные матрацы. Их расстилают на ночь, а утром убирают в шкаф. В хостеле есть женские и мужские комнаты, а также семейные номера, в которых могут разместиться до четырех человек. Среди услуг — интернет, стиральная машина, кафе с баром, зона отдыха на крыше и сад. Гостям предлагается бесплатный трансфер до аэропорта.