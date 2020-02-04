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Туризм
2020-02-04T02:25+0300
https://ria.ru/20200204/1564194309.html
СМИ: в Японии из начальной школы сделали хостел
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РИА Новости

СМИ: в Японии из начальной школы сделали хостел

02:25 04.02.2020
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© Фото : Ready to Flight! NaritaХостел Ready to Flight! Narita
Хостел Ready to Flight! Narita
© Фото : Ready to Flight! Narita
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В японском городе Нарита бывшую начальную школу превратили в хостел, сообщает Daily Mail.
Школа Кудзуми Дайни закрылась из-за сокращения числа учащихся. Теперь в ее здании — хостел "Готов к полету! Нарита", располженный в восьми километрах от одноименного главного международного аэротерминала Большого Токио. Еще здесь можно проводить семинары или тренировки.
В бывших классных помещениях лежат татами и футоны – традиционные японские хлопчатобумажные матрацы. Их расстилают на ночь, а утром убирают в шкаф. В хостеле есть женские и мужские комнаты, а также семейные номера, в которых могут разместиться до четырех человек. Среди услуг — интернет, стиральная машина, кафе с баром, зона отдыха на крыше и сад. Гостям предлагается бесплатный трансфер до аэропорта.
Ночь в бывшей школе будет стоить туристам 27 долларов.
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