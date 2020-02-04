Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне СССР, США и Великобритании, созванная в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира.

Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте. К этому времени война против гитлеровской Германии вступила в завершающую стадию.

В конференции приняли участие председатель Совета народных комиссаров (правительства) СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также министры иностранных дел этих держав, начальники высших штабов и советники.

Место проведения конференции было выбрано не сразу. Первоначально предлагалось провести встречу в Великобритании, как равноудаленной от СССР и США. Среди названий предполагаемых мест проведения фигурировали также Мальта, Афины, Каир, Рим и еще ряд городов. Сталин настаивал провести встречу именно в Советском Союзе, чтобы главы делегаций и их окружение смогли лично убедиться в том ущербе, который нанесла Германия СССР.

К принятию высокопоставленных гостей в Ялте СССР подготовился всего за два месяца, несмотря на то, что Крым сильно пострадал от военных действий. Разрушенные дома, остатки боевой техники произвели неизгладимое впечатление на всех участников конференции.

Принимающие участие в конференции располагались в трех крымских дворцах. Ливадийский дворец, в котором проводились официальные заседания, в период работы конференции являлся также резиденцией президента США Рузвельта и других членов американской делегации. Делегация Великобритании была размещена в Воронцовском дворце в Алупке. Советская делегация во главе со Сталиным – в Юсуповском дворце в Кореизе.

Официальные встречи членов делегаций и неофициальные проводились во всех трех дворцах, но основные совещания проходили в Ливадийском дворце. Это было связано с тем, что американский президент не мог передвигаться самостоятельно без посторонней помощи.

За безопасность участников конференции отвечала принимающая сторона. Охрану на суше обеспечивали авиационные и артиллеристские спецгруппы, с моря – крейсер, эскадренные миноносцы и подводные лодки. Кроме того, к ним присоединились и боевые корабли союзников. Из-за того, что Крым все еще находился в радиусе действия немецкой авиации, базировавшейся в Северной Италии и Австрии, для отражения опасности с воздуха были выделены 160 истребителей авиации флота и вся ПВО. Было также построено несколько бомбоубежищ.

Кроме официального названия у конференции было несколько кодовых. Одним из них было – "Аргонавт". Другое кодовое название – "Остров" – конференция получила для введения в заблуждение противников.

Основной формой ее работы были заседания глав правительств. Совещания министров иностранных дел, на которых прорабатывались те или иные вопросы по поручению глав правительств, являлись вспомогательной формой работы конференции. Министры собирались на свои совещания поочередно в каждом из дворцов, занимаемых делегациями. Происходили также беседы между главами правительств и министрами иностранных дел вне основного формата, как бы на "полях" конференции.

Круг обсуждаемых военных и политических вопросов оказался весьма широким. Решения, которые были приняты на конференции, оказали большое влияние на ускорение окончания войны и послевоенное устройство мира.

В Коммюнике конференции была сформулирована единая политика СССР, США и Великобритании в отношении послевоенного статута Германии. Было решено, что вооруженные силы трех держав после полного разгрома оккупируют Германию и займут определенные ее части (зоны). Предусматривалось также создание союзнической администрации, осуществление контроля ситуации в стране через специально создаваемый орган, который возглавят главнокомандующие трех держав, с местом пребывания в Берлине. При этом предполагалось пригласить Францию в качестве четвертого члена этого контрольного органа, чтобы она взяла на себя одну из зон оккупации.

В целях уничтожения немецкого милитаризма и нацизма и превращения Германии в миролюбивое государство Крымская конференция намечала программу ее военного, экономического и политического разоружения.

Конференция приняла решение по репарационному вопросу. Она признала необходимым обязать Германию возместить союзным странам причиненный ею ущерб в "максимально возможной мере" путем натуральных поставок. Определение размеров репараций и способов их взыскания возлагалось на специальную комиссию по возмещению убытков, которая должна была работать в Москве.

Участники конференции приняли "Декларацию об освобожденной Европе", в которой союзные державы заявили о стремлении согласовывать свои действия при решении политических и экономических проблем освобожденной Европы.

Одним из наиболее сложных на конференции стал польский вопрос. Главами трех держав было достигнуто соглашение о реорганизации действующего Временного правительства на более широкой базе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы. В отношении польских границ было решено, что "восточная граница Польши должна идти вдоль "линии Керзона" (демаркационная линия, рекомендованная Верховным советом Антанты на Парижской мирной конференции 1919–1920 годов в качестве восточной границы Польши) с отступлением от нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в пользу Польши". Предусматривалось также, что Польша "должна получить существенные приращения территории на Севере и Западе".

По вопросу о Югославии конференция приняла ряд рекомендаций в отношении образования Временного объединенного правительства из представителей Национального комитета освобождения Югославии и эмигрантского королевского правительства в Лондоне, а также создания Временного парламента на основе Антифашистского веча народного освобождения Югославии.

Крупнейшее значение имело решение Крымской конференции об учреждении всеобщей международной организации для поддержания мира и безопасности – Организации Объединенных Наций (ООН) и постоянного органа при ней – Совета Безопасности.

Обстановка на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий официально участниками Ялтинской конференции не обсуждалась, так как СССР был связан с Японией договором о нейтралитете. Соглашение по вопросам Дальнего Востока было достигнуто в секретных переговорах глав правительств и подписано 11 февраля. В нем предусматривалось вступление Советского Союза в войну против Японии через два­три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. В обмен на участие советских войск в войне против Японии США и Великобритания предоставили Сталину существенные уступки. СССР передавались Курилы и Южный Сахалин, потерянные еще в русско­японской войне 1904-1905 годов. Монголия получила статус независимого государства. Советской стороне также были обещаны восстановление аренды Порт-Артура, как военно-морской базы СССР, и совместная с Китаем эксплуатация Китайско-Восточной и Южно-Манчжурской железных дорог.

На конференции были также подписаны двусторонние соглашения, определявшие порядок обращения с военнопленными и гражданскими лицами государств-участников соглашений в случае их освобождения войсками стран-союзниц, а также условия их репатриации.

Было достигнуто соглашение о создании постоянного механизма для консультации между министрами иностранных дел трех великих держав.

Решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года "холодной войны".