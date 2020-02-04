Биомиметическая оптика: ученые описали искусственное зрение

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) представили масштабное исследование биомиметической оптики – жидких элементов, эффективно имитирующих функции глаза для применения в самых разных областях промышленности и медицины, в биохимическом и биометрическом анализе. Статья об исследовании опубликована в старейшем мировом научном журнале "PhilosophicalTransactionsA".
Оптические системы, имитирующие функции глаза, сегодня имеют большое значение в самых различных областях применения. Это и новейшая робототехника с бытовой электроникой, и медицинское оборудование, и системы машинного зрения.
"В статье представлен обзор последних достижений по разработке оптических систем, имитирующих функции глаза человека и млекопитающих", – прокомментировала заведующая лабораторией фотоники и микрофлюидики института X-BIO ТюмГУ Наталья Иванова.
31 октября 2019, 03:00РИА НаукаУникальный "зрачок" для жидких линз создали в Тюмени
Авторы детально рассмотрели перестраиваемые оптические элементы на жидкой и эластомерной основе с акцентом на исполнительный механизм, а также проанализировали оптические характеристики и возможность интеграции в системы искусственного глаза.
По мнению ученых, по сравнению с традиционными технологиями эта оптика обладает преимуществами. Это превосходная адаптация к изменяющимся условиям, а также широкий диапазон функциональных характеристик при миниатюрных размерах.
Тот же коллектив в ТюмГУ уже создал уникальные варифокальные жидкие линзы на основе термо- и концентрационно-капиллярного эффектов, способные менять фокусное расстояние, приспосабливаясь к изменению внешних условий.
Жидкие линзы могут фокусироваться неограниченное количество, без износа и очень быстро (за счет свойств текучести жидкости). По мнению авторов, внедрение жидких линз приведет к уменьшению размеров оптических систем, что крайне востребовано в таких сферах, как медицина, микробиология, лазерная диагностика, навигация, передача информации.
18 ноября 2019, 09:00РИА НаукаРоссийскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите