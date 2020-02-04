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РИА Наука
2020-02-04T09:00+0300
https://ria.ru/20200204/1564114784.html
Биомиметическая оптика: ученые описали искусственное зрение
https://cdn22.img.ria.ru/images/155513/84/1555138467_0:19:2000:1144_1036x0_80_0_0_7c5e8b9e9cec275cafb53c48a1c2e5c1.jpg
РИА Новости

Биомиметическая оптика: ученые описали искусственное зрение

09:00 04.02.2020
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© Depositphotos / VitalikRadkoЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) представили масштабное исследование биомиметической оптики – жидких элементов, эффективно имитирующих функции глаза для применения в самых разных областях промышленности и медицины, в биохимическом и биометрическом анализе. Статья об исследовании опубликована в старейшем мировом научном журнале "PhilosophicalTransactionsA".
Оптические системы, имитирующие функции глаза, сегодня имеют большое значение в самых различных областях применения. Это и новейшая робототехника с бытовой электроникой, и медицинское оборудование, и системы машинного зрения.
"В статье представлен обзор последних достижений по разработке оптических систем, имитирующих функции глаза человека и млекопитающих", – прокомментировала заведующая лабораторией фотоники и микрофлюидики института X-BIO ТюмГУ Наталья Иванова.
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Авторы детально рассмотрели перестраиваемые оптические элементы на жидкой и эластомерной основе с акцентом на исполнительный механизм, а также проанализировали оптические характеристики и возможность интеграции в системы искусственного глаза.
По мнению ученых, по сравнению с традиционными технологиями эта оптика обладает преимуществами. Это превосходная адаптация к изменяющимся условиям, а также широкий диапазон функциональных характеристик при миниатюрных размерах.
Тот же коллектив в ТюмГУ уже создал уникальные варифокальные жидкие линзы на основе термо- и концентрационно-капиллярного эффектов, способные менять фокусное расстояние, приспосабливаясь к изменению внешних условий.
Жидкие линзы могут фокусироваться неограниченное количество, без износа и очень быстро (за счет свойств текучести жидкости). По мнению авторов, внедрение жидких линз приведет к уменьшению размеров оптических систем, что крайне востребовано в таких сферах, как медицина, микробиология, лазерная диагностика, навигация, передача информации.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТюменский государственный университет
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