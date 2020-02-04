Биомиметическая оптика: ученые описали искусственное зрение

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) представили масштабное исследование биомиметической оптики – жидких элементов, эффективно имитирующих функции глаза для применения в самых разных областях промышленности и медицины, в биохимическом и биометрическом анализе. Статья об исследовании опубликована в старейшем мировом научном журнале .Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) представили масштабное исследование биомиметической оптики – жидких элементов, эффективно имитирующих функции глаза для применения в самых разных областях промышленности и медицины, в биохимическом и биометрическом анализе. Статья об исследовании опубликована в старейшем мировом научном журнале "PhilosophicalTransactionsA"

Оптические системы, имитирующие функции глаза, сегодня имеют большое значение в самых различных областях применения. Это и новейшая робототехника с бытовой электроникой, и медицинское оборудование, и системы машинного зрения.

"В статье представлен обзор последних достижений по разработке оптических систем, имитирующих функции глаза человека и млекопитающих", – прокомментировала заведующая лабораторией фотоники и микрофлюидики института X-BIO ТюмГУ Наталья Иванова.

Авторы детально рассмотрели перестраиваемые оптические элементы на жидкой и эластомерной основе с акцентом на исполнительный механизм, а также проанализировали оптические характеристики и возможность интеграции в системы искусственного глаза.

По мнению ученых, по сравнению с традиционными технологиями эта оптика обладает преимуществами. Это превосходная адаптация к изменяющимся условиям, а также широкий диапазон функциональных характеристик при миниатюрных размерах.

Тот же коллектив в ТюмГУ уже создал уникальные варифокальные жидкие линзы на основе термо- и концентрационно-капиллярного эффектов, способные менять фокусное расстояние, приспосабливаясь к изменению внешних условий.