Московский рынок "Садовод" ввел карантин для всех граждан Китая

МОСКВА, 3 фев - РИА Недвижимость. Меры по профилактике нового типа Меры по профилактике нового типа коронавируса (2019-nCoV) на рынке "Садовод" в Москве включают в себя двухнедельный карантин для всех граждан Китая, а также приобретение тепловизоров, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе рынка.

По словам собеседника агентства, карантин обязателен для всех граждан КНР, вернувших с родины после новогодних праздников.

"Ежедневно проводится дезинфекция торговых рядов, санитарная обработка помещений и заведений общественного питания. Люди, работающие на территории комплекса, регулярно проходят обязательный медицинский осмотр. Торговый комплекс закупил тепловизоры: ежедневно измеряется температура у всех сотрудников, арендаторов и продавцов", - рассказал он.

При этом, отметил представитель "Садовода", рынок не планируется закрывать на карантин из-за коронавируса, поскольку "в настоящее время рано говорить даже о превышении эпидемиологического порога".

Со ссылкой на данные кафедры инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова, он также подчеркнул, что опасность заразиться вирусом 2019-nCoV через вещи отсутствует, так как вирус нестойкий, а срок его жизни вне человеческого организма очень короткий.

"Ситуация с поставками товаров из Китая, в том числе на рынок "Садовод", зависит от изменений логистики пропуска товаров через государственные границы в связи со вспышкой коронавируса в этом государстве", - сказал сотрудник пресс-службы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.