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Московский рынок "Садовод" ввел карантин для всех граждан Китая
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РИА Новости

Московский рынок "Садовод" ввел карантин для всех граждан Китая

23:59 03.02.2020 (обновлено: 00:00 04.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 фев - РИА Недвижимость. Меры по профилактике нового типа коронавируса (2019-nCoV) на рынке "Садовод" в Москве включают в себя двухнедельный карантин для всех граждан Китая, а также приобретение тепловизоров, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе рынка.
По словам собеседника агентства, карантин обязателен для всех граждан КНР, вернувших с родины после новогодних праздников.
"Ежедневно проводится дезинфекция торговых рядов, санитарная обработка помещений и заведений общественного питания. Люди, работающие на территории комплекса, регулярно проходят обязательный медицинский осмотр. Торговый комплекс закупил тепловизоры: ежедневно измеряется температура у всех сотрудников, арендаторов и продавцов", - рассказал он.
При этом, отметил представитель "Садовода", рынок не планируется закрывать на карантин из-за коронавируса, поскольку "в настоящее время рано говорить даже о превышении эпидемиологического порога".
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Со ссылкой на данные кафедры инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова, он также подчеркнул, что опасность заразиться вирусом 2019-nCoV через вещи отсутствует, так как вирус нестойкий, а срок его жизни вне человеческого организма очень короткий.
"Ситуация с поставками товаров из Китая, в том числе на рынок "Садовод", зависит от изменений логистики пропуска товаров через государственные границы в связи со вспышкой коронавируса в этом государстве", - сказал сотрудник пресс-службы.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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коронавирусыРаспространение нового коронавирусаКитайМоскваУханьВ мире
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