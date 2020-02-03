В Минобороны раскрыли подробности подготовки провокации в Идлибе

Информация поступила на "горячую линию" вечером в понедельник от двух жителей населенного пункта Маарет-эль-Арт, расположенного неподалеку от Алеппо.

Группа из примерно 15 представителей "Белых касок" прибыла в Идлибскую зону деэскалации 1 февраля для подготовки провокации под руководством боевика Махи ад-Дин аль-Ам, у которого есть опыт съемки постановочных кадров "химатаки" 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхун провинции Идлиб

"Новую провокацию планируется инсценировать в населенном пункте Маарет-эль-Артик с участием массовки около 200 человек из числа прибывших в Идлибскую зону деэскалации родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных с южных провинций", — говорится в сообщении.

В ЦПВС подчеркивают, что к месту съемок провокации с химоружием в Идлибе "Белые каски" на двух пикапах доставили 400 литров химраствора.

"Российский центр примирения враждующих сторон призывает всех участников данной провокации отказаться от реализации преступных планов, а турецкую сторону — оказать все возможное давление на боевиков в подконтрольном секторе Идлибской зоны деэскалации для ее предотвращения", — добавляется в сообщении.