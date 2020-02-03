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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T23:51+0300
https://ria.ru/20200203/1564216937.html
В Минобороны раскрыли подробности подготовки провокации в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/151333/94/1513339418_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_95dcefa769290063becae110a6336a44.jpg
РИА Новости

В Минобороны раскрыли подробности подготовки провокации в Идлибе

23:39 03.02.2020 (обновлено: 23:51 03.02.2020)
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© AP Photo / Syrian Civil Defense White HelmetsАктивисты из организации "Белые каски" в Идлибе, Сирия
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министерство обороны получило информацию о том, что "Белые каски" при поддержке террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
Информация поступила на "горячую линию" вечером в понедельник от двух жителей населенного пункта Маарет-эль-Арт, расположенного неподалеку от Алеппо.
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Группа из примерно 15 представителей "Белых касок" прибыла в Идлибскую зону деэскалации 1 февраля для подготовки провокации под руководством боевика Махи ад-Дин аль-Ам, у которого есть опыт съемки постановочных кадров "химатаки" 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхун провинции Идлиб.
"Новую провокацию планируется инсценировать в населенном пункте Маарет-эль-Артик с участием массовки около 200 человек из числа прибывших в Идлибскую зону деэскалации родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных с южных провинций", — говорится в сообщении.
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В ЦПВС подчеркивают, что к месту съемок провокации с химоружием в Идлибе "Белые каски" на двух пикапах доставили 400 литров химраствора.
"Российский центр примирения враждующих сторон призывает всех участников данной провокации отказаться от реализации преступных планов, а турецкую сторону — оказать все возможное давление на боевиков в подконтрольном секторе Идлибской зоны деэскалации для ее предотвращения", — добавляется в сообщении.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Активисты из организации Белые каски в Сирии
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Война в СирииБелые каскиЦентр примирения враждующих сторон в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииСирияРоссияВ мире
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