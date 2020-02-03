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Инвестиционный форум в Сочи перенесут из-за ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

Инвестиционный форум в Сочи перенесут из-за ситуации с коронавирусом

23:41 03.02.2020 (обновлено: 00:01 04.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Правительство приняло решение перенести Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
"Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 года", — говорится в документе.
Организационному комитету по подготовке и проведению инвестфорума поручено представить предложения о новых сроках его проведения.
Российский инвестиционный форум в Сочи в этом году планировалось провести 12-14 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе подтвердил, что вопрос возможного переноса форума из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение предстоит принять председателю правительства.
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