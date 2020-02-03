Инвестиционный форум в Сочи перенесут из-за ситуации с коронавирусом

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

"Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 года", — говорится в документе.

Организационному комитету по подготовке и проведению инвестфорума поручено представить предложения о новых сроках его проведения.

Российский инвестиционный форум в Сочи в этом году планировалось провести 12-14 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе подтвердил, что вопрос возможного переноса форума из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение предстоит принять председателю правительства.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.