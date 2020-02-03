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Ситуация в Судане
2020-02-03T23:27+0300
https://ria.ru/20200203/1564216802.html
Нетаньяху договорился с властями Судана о сотрудничестве
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:256:2907:1891_1036x0_80_0_0_06dc4b2c1ee1fee0e3aaacc89fa17a7b.jpg
РИА Новости

Нетаньяху договорился с властями Судана о сотрудничестве

20:22 03.02.2020 (обновлено: 23:27 03.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Уганде с главой переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и договорился о начале сотрудничества для нормализации отношений между странами.
"Встретился в Энтеббе с председателем суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Мы договорились начать сотрудничество, которое приведёт к нормализации отношений между двумя странами. История", - написал Нетаньяху в сети микроблогов Twitter.
В понедельник Нетаньяху встретился также с президентом Уганды Йовери Мусевени. Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе встречи обсуждалось "укрепление двустороннего сотрудничества в широком спектре областей", в частности, экономика, здравоохранение, энергетика, сельское хозяйство.
В настоящее время Израиль и Судан не имеют дипломатических отношений.
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Ситуация в СуданеЙовери МусевениБиньямин НетаньяхуСуданТель-АвивИзраильВ мире
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