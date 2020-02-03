Нетаньяху договорился с властями Судана о сотрудничестве

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Уганде с главой переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и договорился о начале сотрудничества для нормализации отношений между странами.
"Встретился в Энтеббе с председателем суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Мы договорились начать сотрудничество, которое приведёт к нормализации отношений между двумя странами. История", - написал Нетаньяху в сети микроблогов Twitter.
В понедельник Нетаньяху встретился также с президентом Уганды Йовери Мусевени. Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе встречи обсуждалось "укрепление двустороннего сотрудничества в широком спектре областей", в частности, экономика, здравоохранение, энергетика, сельское хозяйство.
В настоящее время Израиль и Судан не имеют дипломатических отношений.
2 февраля, 17:31Помпео пригласил главу суверенного совета Судана посетить США