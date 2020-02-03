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В Китай продолжают летать пять российских авиакомпаний
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РИА Новости

В Китай продолжают летать пять российских авиакомпаний

23:19 03.02.2020 (обновлено: 23:33 03.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Пять из 11 летавших в Китай российских авиакомпаний по состоянию на 3 февраля продолжали осуществлять туда рейсы, сообщает Росавиация.
"На 3 февраля 2020 года из 11 российских авиакомпаний, выполнявших полеты в Китай ранее, продолжают осуществлять рейсы пять авиакомпаний: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Сибирь", iFly и "ИрАэро". При этом авиакомпания iFly 3 февраля выполнила завершающий рейс Санья-Уфа и приостановила программу перевозок, также авиакомпания "Сибирь" приняла решение приостановить полеты с 4 февраля", - говорится в сообщении.
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Всего за период с 1 по 3 февраля 2020 года российскими авиакомпаниями было запланировано 39 рейсов из КНР в Россию (21 чартерных и 16 регулярных рейсов).
Ведомство отмечает, что в адрес межрегиональных территориальных управлений Росавиации, авиакомпаний и аэропортов направлены рекомендации по проведению уборки и дезинфекции воздушного судна, разработанные Роспотребнадзором в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в Китае.
Также в адрес российских авиакомпаний, летающих в/из Китая, направлена телеграмма о необходимости организации смс-оповещения всех пассажиров, имеющих билеты из России в Китай и обратно на период с 1 по 29 февраля; необходимости выделения специальной телефонной линии связи, которая бы, в том числе, работала через интернет; необходимости оценки и учета рисков при перевозке пассажиров транзитом из КНР в иностранные государства.
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"По данным аэропорта "Шереметьево", на всех рейсах, прибывших из КНР в аэропорт, проводятся процедуры проверки пассажиров на борту воздушных судов и в терминале. По состоянию на 15.00 часов 3 февраля 2020 года пассажиров с признаками коронавирусной инфекции не выявлено. Задержек рейсов в связи с противоэпидемическими мероприятиями нет", - отмечает ведомство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаiFlyАэрофлотРосавиацияУральские авиалинииКитайРоссияИрАэроЭкономика
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