В Китай продолжают летать пять российских авиакомпаний

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Пять из 11 летавших в Пять из 11 летавших в Китай российских авиакомпаний по состоянию на 3 февраля продолжали осуществлять туда рейсы, сообщает Росавиация

"На 3 февраля 2020 года из 11 российских авиакомпаний, выполнявших полеты в Китай ранее, продолжают осуществлять рейсы пять авиакомпаний: "Аэрофлот" , "Уральские авиалинии", "Сибирь", iFly и "ИрАэро". При этом авиакомпания iFly 3 февраля выполнила завершающий рейс Санья-Уфа и приостановила программу перевозок, также авиакомпания "Сибирь" приняла решение приостановить полеты с 4 февраля", - говорится в сообщении.

Всего за период с 1 по 3 февраля 2020 года российскими авиакомпаниями было запланировано 39 рейсов из КНР в Россию (21 чартерных и 16 регулярных рейсов).

Ведомство отмечает, что в адрес межрегиональных территориальных управлений Росавиации, авиакомпаний и аэропортов направлены рекомендации по проведению уборки и дезинфекции воздушного судна, разработанные Роспотребнадзором в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в Китае.

Также в адрес российских авиакомпаний, летающих в/из Китая, направлена телеграмма о необходимости организации смс-оповещения всех пассажиров, имеющих билеты из России в Китай и обратно на период с 1 по 29 февраля; необходимости выделения специальной телефонной линии связи, которая бы, в том числе, работала через интернет; необходимости оценки и учета рисков при перевозке пассажиров транзитом из КНР в иностранные государства.

"По данным аэропорта "Шереметьево", на всех рейсах, прибывших из КНР в аэропорт, проводятся процедуры проверки пассажиров на борту воздушных судов и в терминале. По состоянию на 15.00 часов 3 февраля 2020 года пассажиров с признаками коронавирусной инфекции не выявлено. Задержек рейсов в связи с противоэпидемическими мероприятиями нет", - отмечает ведомство.