Подозрение на коронавирус у двух украинцев не подтвердилось

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Подозрение на коронавирус 2019-nCoV у двух украинцев не подтвердилось, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.
На данный момент на Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.
"По результатам медицинского осмотра и консультаций двоих пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии. Также отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая - им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.