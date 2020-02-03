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В Чувашии освободили от должностей еще троих министров
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РИА Новости

В Чувашии освободили от должностей еще троих министров

22:59 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев – РИА Новости. Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики утром в пятницу, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. В тот же день два заместителя председателя кабмина Чувашии – руководитель администрации главы республики Юрий Васильев и министр финансов Светлана Енилина – были освобождены от должностей по собственному желанию.
Ио руководителя администрации главы Чувашии в выходные был назначен Николай Каргин, с 2017 года занимавший пост начальника управления внутренней политики в администрации главы республики. Ио министра финансов Чувашии 3 февраля стал Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов республики в 2011-2014 годах.
Указы об освобождении министров с должностей опубликованы на официальном портале органов власти республики. Уточняется, что указы вступают в силу со дня подписания – 3 февраля.
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Также на сайте опубликованы распоряжения врио главы Чувашии, согласно которым временно исполнять обязанности министров будут их заместители.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики.
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.
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Олег Николаев (политик)Михаил ИгнатьевЧувашияРоссияПолитика
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