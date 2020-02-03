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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T04:49+0300
https://ria.ru/20200203/1564216338.html
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
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РИА Новости

СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск

22:55 03.02.2020 (обновлено: 04:49 04.02.2020)
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
© Фото : SANA
КАИР, 3 фев – РИА Новости. Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
Отряды правительственной армии освободили в понедельник деревни Сан и Джубас к юго-западу от ключевого города Саракиб, являющегося стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо), а также деревню Турунба менее чем в двух километрах от него. "Тем самым армия окружила новый турецкий наблюдательный пункт, созданный турками на трассе к югу от Саракиба, чтобы замедлить продвижение сирийской армии", - пишет издание.
По данным газеты, армия также окружила второй из четырех новых наблюдательных пунктов турецких войск на трассе Саракиб-Ариха, а также овладела деревней Найраб.
"Террористы оказались в сложной ситуации, так как им крайне необходимо покинуть Саракиб до того как армия окружит город, перекрыв трассы на Алеппо и Идлиб", - отмечает издание.
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По данным газеты, под огневым контролем армии находятся трасса Саракиб-Идлиб и деревня Сармин.
В свою очередь агентство SANA сообщает о ликвидации армией семи боевиков, в том числе иностранцев, из группировки "Джейш аль-Фатх" в деревне Сан.
Одновременно отряды армии продвигаются к Саракибу с северо-восточного направления, освобождая деревни на юго-западе от города Алеппо.
Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстреливать мирных граждан вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
Двадцать девятого января генштаб сирийской армии заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
В заключенном в сентябре 2018 года между Россией и Турцией меморандуме по Идлибу говорилось о намерении восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияАлеппоВ мире
Популярные комментарии
Победы вам, сирийцы, в борьбе со всякой нечестью, пришедшей убивать сирийский народ и присваивать ВАШУ землю! Храни вас Бог!
3 февраля, 23:01
kkwlinat
4510001
Хорошая сказка..)) Для кого она??
3 февраля, 23:40
РБРадомир Бельский
1000011
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