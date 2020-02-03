Москвичи смогут обследоваться на коронавирус в специальном центре

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичи, находящиеся в зоне риска после контактов с инфекционными больными, могут пройти обследование на коронавирус в специальном обсервационном пространстве, которое создадут на базе центра для реабилитации инвалидов "Царицыно" на юге столицы, Москвичи, находящиеся в зоне риска после контактов с инфекционными больными, могут пройти обследование на коронавирус в специальном обсервационном пространстве, которое создадут на базе центра для реабилитации инвалидов "Царицыно" на юге столицы, сообщает созданный по поручению мэра Москвы оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Для исключения малейшей вероятности появления и распространения инфекции, на базе учреждения департамента труда и социальной защиты населения города Москвы для реабилитации инвалидов "Царицыно" будет создано обсервационное пространство. Если человек здоров, но потенциально находится в зоне риска, например, имел контакт с пациентом, имеющим инфекционное заболевание, ему будет предложено провести некоторое время под присмотром специалистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учреждение выбрано как наименее загруженное - реабилитацию в нем проходили менее 50 человек.

"С каждым из людей с инвалидностью, которые проходили реабилитацию в центре, департамент индивидуально прорабатывает вопрос, в каких учреждениях они смогут продолжить курс. Москвичи, которые захотят продолжить начатую в центре реабилитацию, смогут вернуться после окончания профилактических мероприятий. Сотрудники центра проходят необходимое обучение, с ними решены все необходимые вопросы по временной реорганизации работы центра", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.