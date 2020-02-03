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Москвичи смогут обследоваться на коронавирус в специальном центре
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РИА Новости

Москвичи смогут обследоваться на коронавирус в специальном центре

22:49 03.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичи, находящиеся в зоне риска после контактов с инфекционными больными, могут пройти обследование на коронавирус в специальном обсервационном пространстве, которое создадут на базе центра для реабилитации инвалидов "Царицыно" на юге столицы, сообщает созданный по поручению мэра Москвы оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Для исключения малейшей вероятности появления и распространения инфекции, на базе учреждения департамента труда и социальной защиты населения города Москвы для реабилитации инвалидов "Царицыно" будет создано обсервационное пространство. Если человек здоров, но потенциально находится в зоне риска, например, имел контакт с пациентом, имеющим инфекционное заболевание, ему будет предложено провести некоторое время под присмотром специалистов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что учреждение выбрано как наименее загруженное - реабилитацию в нем проходили менее 50 человек.
"С каждым из людей с инвалидностью, которые проходили реабилитацию в центре, департамент индивидуально прорабатывает вопрос, в каких учреждениях они смогут продолжить курс. Москвичи, которые захотят продолжить начатую в центре реабилитацию, смогут вернуться после окончания профилактических мероприятий. Сотрудники центра проходят необходимое обучение, с ними решены все необходимые вопросы по временной реорганизации работы центра", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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