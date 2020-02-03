Эвакуированных из Китая канадцев на две недели поместят в карантин

Как сообщила Хайду, эвакуированные канадцы будут доставлены на военную базу в городе Трентон в провинции Онтарио, где они проведут 14 дней в карантине. На протяжении этого времени с ними будут работать не только медики, но также социальные работники и психологи. В случае если у кого-то из эвакуированных канадцев будут выявлены симптомы заболевания, они будут изолированы и доставлены в местную больницу для лечения.