Эвакуированных из Китая канадцев на две недели поместят в карантин

Как сообщила Хайду, эвакуированные канадцы будут доставлены на военную базу в городе Трентон в провинции Онтарио, где они проведут 14 дней в карантине. На протяжении этого времени с ними будут работать не только медики, но также социальные работники и психологи. В случае если у кого-то из эвакуированных канадцев будут выявлены симптомы заболевания, они будут изолированы и доставлены в местную больницу для лечения.
Ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что 304 канадца ждут эвакуации из китайского Уханя, ставшего центром распространения нового коронавируса. По его словам, канадское правительство уже подготовило самолет для эвакуации своих граждан, однако все еще ожидает разрешения на его посадку от китайских властей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.