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В Сергиевом Посаде в ДТП с автобусом пострадали два человека
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РИА Новости

В Сергиевом Посаде в ДТП с автобусом пострадали два человека

22:31 03.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Московской области, предварительно, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В населенном пункте Мишутино Сергиево-Посадского городского округа произошло столкновение рейсового автобуса и трех легковушек, одна из них загорелась. По предварительным данным, пострадали два человека, направлены в Сергиево-Посадскую центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой помощи
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По его словам, в автобусе пассажиров не было. К ликвидации последствий аварии привлекались 19 человек и 6 единиц техники.
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МЧС РФМосковская областьРоссияСергиев ПосадПроисшествия
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