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"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину
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РИА Новости

"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину

22:20 03.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные о "фактических потоках газа" на сайте компании.
По информации главы "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона, в январе "Газпром" прокачал через территорию страны 2,55 миллиарда кубометров голубого топлива.
Несмотря на то что российский концерн снизил транзит через Украину в январе, по условиям нового контракта компания оплатила поставки из расчета 5,518 миллиарда кубометров, утверждает Макогон.
"Оплаченные мощности использованы на 46%", — написал он в фейсбуке.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
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Транзитный контракт

"Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.
Кроме того, обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.
Одним из ключевых условий продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение от "Нафтогаза" завершилось 1 января.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
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ГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Путинские "эффективные менеджеры" опять всех победили, да??!)))))))))
4 февраля, 00:00
MPMax Payne
83803041
Да ну нафиг?! )) Т. е. как в том анекдоте: обманул таксиста - деньги заплатил а на такси не поехал. Я думал что круче того что Газпром уже вычудил не может быть, ан нет - я очень сильно ошибался. За прокачку заплатил, а качать не стал. Это, чёрт побери, гениально! ))
3 февраля, 23:28
Stan Popovsky
751021036
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