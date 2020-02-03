"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину

По информации главы "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона, в январе "Газпром" прокачал через территорию страны 2,55 миллиарда кубометров голубого топлива.

Несмотря на то что российский концерн снизил транзит через Украину в январе, по условиям нового контракта компания оплатила поставки из расчета 5,518 миллиарда кубометров, утверждает Макогон.

"Оплаченные мощности использованы на 46%", — написал он в фейсбуке

Транзитный контракт

"Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.

Кроме того, обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.