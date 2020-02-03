Россия может ограничить экспорт медицинских масок

"Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты. Ажиотажный спрос на маски в России уже привел к восьмикратному росту оптовых цен и перебоям с товаром в аптечных сетях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у иностранных покупателей спрос вырос не только на медицинские изделия, но и на препараты из РФ, в том числе "Арбидол", который в данный момент популярен в Китае.