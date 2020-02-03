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Россия может ограничить экспорт медицинских масок
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РИА Новости

Россия может ограничить экспорт медицинских масок

22:42 03.02.2020 (обновлено: 22:51 03.02.2020)
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© Fotolia / mihalecМедицинская маска
Медицинская маска
© Fotolia / mihalec
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Экспорт из РФ защитных медицинских изделий, включая маски, может быть ограничен, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника на фармацевтическом рынке.
Как пишет газета, подготовку соответствующего проекта нормативного правового акта начал Минпромторг, так как в ведомстве опасаются возникновения дефицита товара в России. При этом в Минпромторге на вопросы издания не ответили.
"Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты. Ажиотажный спрос на маски в России уже привел к восьмикратному росту оптовых цен и перебоям с товаром в аптечных сетях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у иностранных покупателей спрос вырос не только на медицинские изделия, но и на препараты из РФ, в том числе "Арбидол", который в данный момент популярен в Китае.
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Добавляется также, что распространение коронавируса уже привело к резкому росту спроса на противовирусные препараты и медицинские маски в России. Как отмечает издание, с середины января продажи таких препаратов выросли на 80%, а спрос на маски увеличился в несколько раз.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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