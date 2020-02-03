Сенатор внес в Госдуму проект о государственной электронной почте

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сенатор Сенатор Алексей Русских внес в Госдуму законопроект, которым предлагается создать в России государственную электронную почту для переписки граждан и юридических лиц с органами власти, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Главная цель законопроекта заключается в создании государственной электронной почты, с помощью которой граждане и юридические лица смогут как направлять, так и получать от государственных и муниципальных органов власти юридически значимые сообщения", - говорится в пояснительной записке.

Сенатор отмечает, что такая электронная почта позволит гражданам быстрее получать от государства необходимые услуги. Кроме того, считает Русских, это позволит оперативно извещать определенных лиц о времени и месте судебных разбирательств с их участием или о факте зафиксированного правонарушения.

Также, подчеркивает автор законопроекта, в настоящее время принято большое количество нормативных правовых актов, регулирующих электронный документооборот. Вместе с тем их принятие "приводит к дублированию отдельных норм, а в некоторых случаях создает правовые коллизии, при этом общим недостатком предлагаемых способов обмена документов является необходимость получения квалифицированной электронной подписи с целью идентификации лица, что приводит к значительному удорожанию предоставляемых услуг и невозможности для широкого круга лиц посредством электронных сервисов получать нужные им услуги".

Эта проблема может быть решена комплексным образом в рамках предлагаемой законопроектом государственной электронной почты, являющейся составной частью действующего единого портала государственных и муниципальных услуг, уверен парламентарий.

Автор подчеркивает, что законопроект учитывает положения закона "О персональных данных" в части обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

"В этих целях законопроектом предусматривается сбор, хранение и использование только той информации, которая содержит сведения о гражданине, необходимые для его идентификации и исключения возможности направления обращений другому лицу, при этом такой сбор, хранение и использование информации возможно только с согласия гражданина, а распространение информации не допускается", - говорится в документе.