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США проинформируют СБ ООН о своей "сделке века" 6 февраля
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РИА Новости

США проинформируют СБ ООН о своей "сделке века" 6 февраля

22:08 03.02.2020 (обновлено: 22:38 03.02.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 3 фев – РИА Новости. США проинформируют Совбез ООН о своем плане палестино-израильского урегулирования 6 февраля, заявил на брифинге бельгийский постпред при ООН Марк Пекстен.
По его словам, США намерены запросить закрытые консультации, чтобы "проинформировать членов СБ по американскому плану". Советник президента США Джаред Кушнер будет участвовать в этой встрече, добавил он.
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Вчера, 16:41
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"Что касается даты американской презентации, я так понимаю, это будет на этой неделе – 6 числа в формате закрытых консультаций", - уточнил Пекстен.
Он уточнил, что дату заседания "все еще предстоит окончательно подтвердить".
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Лига арабских государств (ЛАГ) в субботу по итогам внеочередного заседания отвергла "сделку века" по решению палестино-израильского конфликта, назвав ее несправедливой, и призвала международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать. Аббас, в свою очередь, заявил на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Вчера, 20:34
Богданов обсудил с послом Турции Сирию, Ливию и "сделку века"
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеСовет Безопасности ООНООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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