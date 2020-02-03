США проинформируют СБ ООН о своей "сделке века" 6 февраля

ООН, 3 фев – РИА Новости. США проинформируют Совбез ООН о своем плане палестино-израильского урегулирования 6 февраля, заявил на брифинге бельгийский постпред при ООН Марк Пекстен.

По его словам, США намерены запросить закрытые консультации, чтобы "проинформировать членов СБ по американскому плану". Советник президента США Джаред Кушнер будет участвовать в этой встрече, добавил он.

"Что касается даты американской презентации, я так понимаю, это будет на этой неделе – 6 числа в формате закрытых консультаций", - уточнил Пекстен.

Он уточнил, что дату заседания "все еще предстоит окончательно подтвердить".

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.