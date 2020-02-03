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https://ria.ru/20200203/1564215535.html
В Анкаре открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина 2019 года
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РИА Новости

В Анкаре открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина 2019 года

22:03 03.02.2020 (обновлено: 22:04 03.02.2020)
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© РИА Новости / Алтан Гочер / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Анкаре
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Анкаре
© РИА Новости / Алтан Гочер
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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости, Алёна Палажченко. Выставка лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2019 года открылась в Анкаре в понедельник, она организована на площадке Российского центра науки и культуры и проходит впервые в турецкой столице.
Фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Андрей Стенин погиб в 2014 году в окрестностях населенного пункта Горняк в Снежнянском районе Донецкой области в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
© РИА Новости / Алтан Гочер / Перейти в фотобанкВыставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
© РИА Новости / Алтан Гочер
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Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
"Этот проект создан в память о нашем коллеге, талантливом российском фоторепортере, который погиб при выполнении редакционного задания. Проект не только поддерживает фотожурналистов в начале их творческого пути, но сохраняет и развивает высокие стандарты фотожурналистики, формирует критерии качества документальной фотографии", - сказал старший продюсер мульмедийного центра МИА "Россия сегодня" Александр Зданович на открытии выставки.
В 2019 году конкурс отметил свой первый юбилей – пятилетие. В прошлом году в жюри было подано 6000 работ из 80 стран мира. Жюри выбрало 37 победителей из 17 стран. Все они были награждены дипломами и денежными призами (75, 100, 125 тысяч рублей за третье, второе и первое места, соответственно). Присуждается также гран-при – памятная статуэтка и 700 тысяч рублей. В 2019 году его получил итальянский репортер Габриэле Чеккони за серию "Отверженные и земля". Главные герои его драматичного фоторепортажа – проживавшие в Мьянме мусульмане-рохинджа, которые были вынуждены бежать от преследований в Бангладеш.
© РИА Новости / Алтан Гочер / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
Посетительница на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
© РИА Новости / Алтан Гочер
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Посетительница на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
В Анкаре представлено 26 фотографий молодых фоторепортеров из России, Турции, Германии, Франции, Индии, ЮАР, Испании, Италии и других стран. Гордость турецких зрителей вызвала работа турецкой фотохудожницы Элиф Озтюрк, которая представила серию снимков, посвященных национальной турецкой "масляной борьбе" гюреш, история которой насчитывает более 600 лет.
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
29 января, 11:23
Фоторедакторы международных изданий вошли в жюри конкурса Стенина
Работы лауреатов вызвали живой отклик посетителей, и они высказывали разные мнения о них.
"Некоторые фотографии кажутся просто очень красивыми – например, очень понравилась работа Фатьмы Фахми из Египта "Вдохновение". Молодые фотографы, которые приняли участие в этом конкурсе, не сговариваясь, сфокусировались на социальных и экологических проблемах, в частности, на проблеме войны, беженцев. Примечательно, что мы видим работы фотографов из разных стран, а темы их волнуют примерно одни и те же. Это говорит о том, что наш мир маленький, все мы должны решать одинаковые проблемы, чтобы он стал лучше, безопаснее и чище. Конечно, понравилась работа нашего фотографа с борьбой гюреш. Снимать её очень сложно, но посмотрите, как здорово ей удалось передать пыл борьбы!" - заявил РИА Новости посетитель выставки Кыванч Араз.
© РИА Новости / Алтан Гочер / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Анкаре
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Анкаре
© РИА Новости / Алтан Гочер
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Анкаре
"Такие сюжеты, как страдания беженцев, страшная фотография бедного слонёнка, варварски убитого браконьерами ("Распил", Джастин Салливан, ЮАР) – очень трудные, хотя понимаю, что это нужно снимать, чтобы люди знали, какие страшные вещи происходят на нашей планете, и что нельзя этого допускать", - сказала РИА Новости посетительница выставки, представившаяся Пынар.
Выставка продлится до 17 февраля.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
© РИА Новости / Алтан Гочер / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
Посетительница на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
© РИА Новости / Алтан Гочер
Перейти в фотобанк
Посетительница на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
В 2019 году генеральными информационными партнерами конкурса были информационно-новостной портал "Вести.Ru", общероссийский государственный телеканал "Россия. Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают портал Russian Photo, порталы Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-порталы All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
© РИА Новости / Алтан Гочер / Перейти в фотобанкВыставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
© РИА Новости / Алтан Гочер
Перейти в фотобанк
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Анкаре
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МИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаАндрей СтенинТурцияАнкараНовости агентстваОбществоВ мире
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