В Анкаре открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина 2019 года

Фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Андрей Стенин погиб в 2014 году в окрестностях населенного пункта Горняк в Снежнянском районе Донецкой области в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

"Этот проект создан в память о нашем коллеге, талантливом российском фоторепортере, который погиб при выполнении редакционного задания. Проект не только поддерживает фотожурналистов в начале их творческого пути, но сохраняет и развивает высокие стандарты фотожурналистики, формирует критерии качества документальной фотографии", - сказал старший продюсер мульмедийного центра МИА "Россия сегодня" Александр Зданович на открытии выставки.

В 2019 году конкурс отметил свой первый юбилей – пятилетие. В прошлом году в жюри было подано 6000 работ из 80 стран мира. Жюри выбрало 37 победителей из 17 стран. Все они были награждены дипломами и денежными призами (75, 100, 125 тысяч рублей за третье, второе и первое места, соответственно). Присуждается также гран-при – памятная статуэтка и 700 тысяч рублей. В 2019 году его получил итальянский репортер Габриэле Чеккони за серию "Отверженные и земля". Главные герои его драматичного фоторепортажа – проживавшие в Мьянме мусульмане-рохинджа, которые были вынуждены бежать от преследований в Бангладеш.

В Анкаре представлено 26 фотографий молодых фоторепортеров из России, Турции, Германии, Франции, Индии, ЮАР, Испании, Италии и других стран. Гордость турецких зрителей вызвала работа турецкой фотохудожницы Элиф Озтюрк, которая представила серию снимков, посвященных национальной турецкой "масляной борьбе" гюреш, история которой насчитывает более 600 лет.

Работы лауреатов вызвали живой отклик посетителей, и они высказывали разные мнения о них.

"Некоторые фотографии кажутся просто очень красивыми – например, очень понравилась работа Фатьмы Фахми из Египта "Вдохновение". Молодые фотографы, которые приняли участие в этом конкурсе, не сговариваясь, сфокусировались на социальных и экологических проблемах, в частности, на проблеме войны, беженцев. Примечательно, что мы видим работы фотографов из разных стран, а темы их волнуют примерно одни и те же. Это говорит о том, что наш мир маленький, все мы должны решать одинаковые проблемы, чтобы он стал лучше, безопаснее и чище. Конечно, понравилась работа нашего фотографа с борьбой гюреш. Снимать её очень сложно, но посмотрите, как здорово ей удалось передать пыл борьбы!" - заявил РИА Новости посетитель выставки Кыванч Араз.

"Такие сюжеты, как страдания беженцев, страшная фотография бедного слонёнка, варварски убитого браконьерами ("Распил", Джастин Салливан, ЮАР) – очень трудные, хотя понимаю, что это нужно снимать, чтобы люди знали, какие страшные вещи происходят на нашей планете, и что нельзя этого допускать", - сказала РИА Новости посетительница выставки, представившаяся Пынар.

Выставка продлится до 17 февраля.

О конкурсе