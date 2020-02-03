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Культура
2020-02-03T22:01+0300
https://ria.ru/20200203/1564215483.html
Седьмой сезон шоу "Голос. Дети" стартует 14 февраля на Первом канале
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РИА Новости

Седьмой сезон шоу "Голос. Дети" стартует 14 февраля на Первом канале

22:01 03.02.2020
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© Первый каналЛоготип проекта "Голос.Дети"
Логотип проекта Голос.Дети
© Первый канал
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Седьмой сезон шоу "Голос. Дети" стартует 14 февраля в 21.30, сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Голос. Дети", новый сезон, 14 февраля в 21.30 на Первом канале", - говорится в пресс-релизе.
Ранее стало известно, что наставниками нового сезона конкурса "Голос. Дети" станут Баста, Валерий Меладзе и Полина Гагарина. К первому этапу проекта — слепым прослушиваниям — допустили более сотни вокалистов. В их числе есть те, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали команды.
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КультураВокальный конкурс "Голос. Дети"Первый канал (телеканал)Россия
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