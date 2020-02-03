Седьмой сезон шоу "Голос. Дети" стартует 14 февраля на Первом канале

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Седьмой сезон шоу "Голос. Дети" стартует 14 февраля в 21.30, сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Голос. Дети", новый сезон, 14 февраля в 21.30 на Первом канале", - говорится в пресс-релизе.
Ранее стало известно, что наставниками нового сезона конкурса "Голос. Дети" станут Баста, Валерий Меладзе и Полина Гагарина. К первому этапу проекта — слепым прослушиваниям — допустили более сотни вокалистов. В их числе есть те, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали команды.