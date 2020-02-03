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В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада
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РИА Новости

В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада

21:56 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
УФА, 3 фев – РИА Новости. Власти Уфы ввели режим чрезвычайной ситуации в городе из-за обильного снегопада и сильного ветра, сообщает пресс-служба городской администрации.
"В связи с обильными снегопадами и сильным ветром в Уфе введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Эта мера позволит мобилизовать все имеющиеся на территории городского округа силы и средства и привлечь их к уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме", - сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Мэрия рекомендует местным жителям воздержаться от поездок за город, а на улицах быть осторожными.
Ранее ГИБДД по Башкирии сообщало, что из-за неблагоприятных погодных условий в Уфе на участках автодорог Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Уфа-Затон-КПМ с 18.00 до 21.00 (16.00 – 19.00 мск) введено ограничение движения для грузового автотранспорта.
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