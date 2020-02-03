В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада

"В связи с обильными снегопадами и сильным ветром в Уфе введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Эта мера позволит мобилизовать все имеющиеся на территории городского округа силы и средства и привлечь их к уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме", - сообщает пресс-служба администрации Уфы.