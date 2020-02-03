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Минтруд предложил выделить полтора триллиона рублей на маткапитал
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РИА Новости

Минтруд предложил выделить полтора триллиона рублей на маткапитал

21:55 03.02.2020 (обновлено: 21:56 03.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 1,5 триллиона рублей планируется предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы на выплату материнского капитала, следует из проекта Минтруда, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал журналистам, что дополнительные расходы на меры из послания президента РФ составят 4,128 триллиона рублей в период до 2024 года, финансирование мер социальной поддержки граждан будет беспрецедентным, только на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет выделят 1,39 триллиона рублей, на выплату маткапитала – 1,233 триллиона рублей.
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Голикова рассказала о средствах на выплату материнского капитала
Согласно проекту о внесении изменений в закон о бюджете ПФР на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, на материнский капитал в 2020 году планируется направить более 428 миллиарда рублей, в 2021 году - 522 миллиарда рублей, в 2022 году - 582 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в середине января, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.
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Антон СилуановМинистерство труда и социальной защиты РФПенсионный фонд РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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