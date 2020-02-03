Минтруд предложил выделить полтора триллиона рублей на маткапитал

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Около 1,5 триллиона рублей планируется предусмотреть в бюджете Около 1,5 триллиона рублей планируется предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы на выплату материнского капитала, следует из проекта Минтруда , опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал журналистам, что дополнительные расходы на меры из послания президента РФ составят 4,128 триллиона рублей в период до 2024 года, финансирование мер социальной поддержки граждан будет беспрецедентным, только на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет выделят 1,39 триллиона рублей, на выплату маткапитала – 1,233 триллиона рублей.

Согласно проекту о внесении изменений в закон о бюджете ПФР на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, на материнский капитал в 2020 году планируется направить более 428 миллиарда рублей, в 2021 году - 522 миллиарда рублей, в 2022 году - 582 миллиарда рублей.