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"Аэрофлот" с 30 марта начнет летать из Красноярска в Якутск
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РИА Новости

"Аэрофлот" с 30 марта начнет летать из Красноярска в Якутск

21:50 03.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 марта начнет летать из Красноярска в Якутск, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов по маршруту Красноярск - Якутск - Красноярск. Полеты начнутся 30 марта 2020 года. Рейсы продолжительностью 3 часа 15 минут будут выполняться шесть раз в неделю с понедельника по субботу на современных воздушных судах Boeing 737-800", - говорится в сообщении.
Самолет Airbus-320
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"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы из Красноярска в Якутск
"Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы "Аэрофлот". Он станет для "Аэрофлота" вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и Superjet 100. Благодаря удобному географическому расположению города пассажирам станут доступны прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов", - добавили в пресс-службе.
"Аэрофлот" ранее уже сообщал, что аэропорт "Красноярск" в 2020 году станет для компании вторым базовым аэропортом, после московского аэропорта "Шереметьево". Хаб в крупном экономическом и промышленном центре Сибири — Красноярске — часть стратегии группы "Аэрофлот", в рамках которой компания планирует перевезти к 2023 году до 100 миллионов человек. Ожидается, что открытие нового регионального транспортного узла позволит компании нарастить транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях.
Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в июне 2019 года сообщал, что авиакомпания с 2020 года также планирует открыть рейсы из Красноярска в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Boeing 737-800Boeing 737АэрофлотВиталий СавельевКрасноярскЯкутскНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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