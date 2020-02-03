"Аэрофлот" с 30 марта начнет летать из Красноярска в Якутск

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 марта начнет летать из Красноярска Якутск , сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов по маршруту Красноярск - Якутск - Красноярск. Полеты начнутся 30 марта 2020 года. Рейсы продолжительностью 3 часа 15 минут будут выполняться шесть раз в неделю с понедельника по субботу на современных воздушных судах Boeing 737-800", - говорится в сообщении.

"Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы "Аэрофлот". Он станет для "Аэрофлота" вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и Superjet 100. Благодаря удобному географическому расположению города пассажирам станут доступны прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов", - добавили в пресс-службе.

"Аэрофлот" ранее уже сообщал, что аэропорт "Красноярск" в 2020 году станет для компании вторым базовым аэропортом, после московского аэропорта "Шереметьево". Хаб в крупном экономическом и промышленном центре Сибири — Красноярске — часть стратегии группы "Аэрофлот", в рамках которой компания планирует перевезти к 2023 году до 100 миллионов человек. Ожидается, что открытие нового регионального транспортного узла позволит компании нарастить транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях.