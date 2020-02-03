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https://ria.ru/20200203/1564215107.html
В Саратовской области "Лада Приора" сбила двух подростков на "зебре"
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РИА Новости

В Саратовской области "Лада Приора" сбила двух подростков на "зебре"

21:43 03.02.2020
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CC0 / zdenet / Пешеходный переход
Пешеходный переход
CC0 / zdenet /
САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль в понедельник в центре города Энгельса Саратовской области сбил двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в местном отделе ГИБДД.
ДТП произошло около 20.20 (19.20 мск) в районе скульптуры "Бык-солевоз" на улице Тельмана.
Сотрудник полиции
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"По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов - девушку 16 лет и парня 17 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе отдела ГИБДД.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства ДТП уточняются, добавили в пресс-службе.
В ведомстве призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам - помнить, что при любых условиях они обязаны убедиться в безопасности перехода проезжей части.
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ГИБДД МВД РФСаратовская областьПроисшествия
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