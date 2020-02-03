В Саратовской области "Лада Приора" сбила двух подростков на "зебре"

"По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов - девушку 16 лет и парня 17 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе отдела ГИБДД.