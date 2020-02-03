"Россия-24" запустит ко Дню Победы проект "Помним каждого"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Телеканал Телеканал "Россия-24" 23 февраля запускает проект "Помним каждого", в ходе которого в прямом эфире покажет имена более 12 миллионов участников Великой Отечественной войны , сообщили в пресс-службе вещателя.

В круглосуточном прямом эфире, как отметили в пресс-службе, телеканал "Россия - 24" покажет цифровую доску памяти "Помним каждого". Старт проекта запланирован на День воинской славы России — День защитника Отечества. Эфир проекта продлится 76 дней — с 23 февраля по 8 мая включительно.

Телеканал перечислит фамилии, имена, отчества, звания и должности каждого человека из базы данных интернет-портала "Память народа" министерства обороны РФ.

"Телеканал "Россия - 24" на цифровой доске памяти "Помним каждого" покажет в сутки 121,4 тысячи имен, в час - 6 тысяч имен, в минуту - 100 имен. К концу дня 8 мая до 00.00 часов телеканал покажет 12 677 857 имен бойцов из базы "Память народа", - говорится в пресс-релизе.

Интернет-портал документов о Второй мировой войне был создан в 2007 году Минобороны РФ. В 2008 году получил премию CNews AWARDS, как самый социально-значимый IT-проект.