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75 лет Победы
2020-02-03T21:39+0300
https://ria.ru/20200203/1564214986.html
"Россия-24" запустит ко Дню Победы проект "Помним каждого"
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РИА Новости

"Россия-24" запустит ко Дню Победы проект "Помним каждого"

21:38 03.02.2020 (обновлено: 21:39 03.02.2020)
2012
© РИА НовостиЖители Минска встречают советских воинов
Жители Минска встречают советских воинов
© РИА Новости
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Телеканал "Россия-24" 23 февраля запускает проект "Помним каждого", в ходе которого в прямом эфире покажет имена более 12 миллионов участников Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе вещателя.
В круглосуточном прямом эфире, как отметили в пресс-службе, телеканал "Россия - 24" покажет цифровую доску памяти "Помним каждого". Старт проекта запланирован на День воинской славы России — День защитника Отечества. Эфир проекта продлится 76 дней — с 23 февраля по 8 мая включительно.
Телеканал перечислит фамилии, имена, отчества, звания и должности каждого человека из базы данных интернет-портала "Память народа" министерства обороны РФ.
"Телеканал "Россия - 24" на цифровой доске памяти "Помним каждого" покажет в сутки 121,4 тысячи имен, в час - 6 тысяч имен, в минуту - 100 имен. К концу дня 8 мая до 00.00 часов телеканал покажет 12 677 857 имен бойцов из базы "Память народа", - говорится в пресс-релизе.
Интернет-портал документов о Второй мировой войне был создан в 2007 году Минобороны РФ. В 2008 году получил премию CNews AWARDS, как самый социально-значимый IT-проект.
Проект "Помним каждого" займет центральное место в прямом эфире канала в дни подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Официальный сайт 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
12 декабря 2019, 12:43
Начал работу официальный сайт 75-летия Победы
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75 лет ПобедыДень ПобедыРоссия-24 (телеканал)Великая Отечественная война (1941-1945)РоссияМедиа - ОбществоОбщество
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