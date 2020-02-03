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Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма
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РИА Новости

Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

21:03 03.02.2020
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© AFP 2020 / Charly TriballeauПолицейский автомобиль во Франции
Полицейский автомобиль во Франции
© AFP 2020 / Charly Triballeau
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.
"Как сообщили в прокуратуре, жандарм выстрелил по вооруженному ножом человеку. Мотивы нападавшего к настоящему моменту неизвестны", - передает газета.
Отмечается, что инцидент произошел около 15.30 местного времени (17.30 мск) в коммуне Дьёз, население которой составляет три тысячи человек.
Жандарм сперва применил против нападавшего слезоточивый снаряд, а затем дважды выстрелил по нему. Мужчина получил ранение в область живота и был госпитализирован.
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