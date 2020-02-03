Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

"Как сообщили в прокуратуре, жандарм выстрелил по вооруженному ножом человеку. Мотивы нападавшего к настоящему моменту неизвестны", - передает газета.

Отмечается, что инцидент произошел около 15.30 местного времени (17.30 мск) в коммуне Дьёз, население которой составляет три тысячи человек.

Жандарм сперва применил против нападавшего слезоточивый снаряд, а затем дважды выстрелил по нему. Мужчина получил ранение в область живота и был госпитализирован.