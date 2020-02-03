Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", — говорится в сообщении.
Телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
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