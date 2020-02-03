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Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии
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РИА Новости

Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии

20:57 03.02.2020 (обновлено: 21:11 03.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", — говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
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