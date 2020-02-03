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Культура
2020-02-03T20:49+0300
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Труппе Центра им. Мейерхольда представили нового худрука
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РИА Новости

Труппе Центра им. Мейерхольда представили нового худрука

20:49 03.02.2020
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© Фото : театра "Приют комедианта"Один из самых востребованных молодых режиссеров Петербурга Дмитрий Волкострелов
Один из самых востребованных молодых режиссеров Петербурга Дмитрий Волкострелов
© Фото : театра "Приют комедианта"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Режиссер Дмитрий Волкострелов, назначенный на пост худрука Центра имени Мейерхольда (ЦИМ), стал самым молодым руководителем театра в Москве, сказал руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский, представляя худрука труппе.
Ранее сообщалось, что Волкострелов был назначен художественным руководителем ЦИМ вместо Виктора Рыжакова, который стал худруком театра "Современник". Обязанности директора ЦИМ продолжит исполнять Елена Ковальская.
"Как вы знаете, Виктор Рыжаков перешел на должность худрука в театр "Современник". В этой связи департаментом культуры было принято решение, что дальнейшее художественное руководство в Центре имени Мейерхольда будет осуществлять Дмитрий Волкострелов... У нас 82 театра в подчинении столичного департамента культуры, в том числе детские и юношеские, но Дмитрий сегодня является самым молодым художественным руководителем театра Москвы", - сказал Кибовский.
Он выразил надежду, что сочетание творческого потенциала, опыта и молодого задора Волкострелова позволит ЦИМ занять лидирующие позиции.
"Я был в этом здании, когда оно только открылось, я совершенно не мог себе представить, что окажусь здесь в этой роли. Для меня это неожиданно и странно. Это место развивается в последнее время интересно для меня. Я согласился, в том числе и потому, что Елена Ковальская позвала меня в свое время в школу театрального лидера, и мы имеем теперь такой результат, мы будем работать вместе", - сказал Волкострелов.
Рыжаков отметил, что до конца сезона они с Волкостреловым будут работать вместе. "Я хочу, чтобы процесс вхождения в вашу жизнь Димы был для вас максимально неощутимым. Нам нужно достроить сцену внизу. Я это помню, это моя обязанность. Я надеюсь, что к лету мы откроем ее и будет там премьера", - сказал режиссер.
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КультураТеатрНовости культурыДмитрий ВолкостреловВиктор РыжаковЦентр имени МейерхольдаАлександр Кибовский
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