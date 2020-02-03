Труппе Центра им. Мейерхольда представили нового худрука

"Я был в этом здании, когда оно только открылось, я совершенно не мог себе представить, что окажусь здесь в этой роли. Для меня это неожиданно и странно. Это место развивается в последнее время интересно для меня. Я согласился, в том числе и потому, что Елена Ковальская позвала меня в свое время в школу театрального лидера, и мы имеем теперь такой результат, мы будем работать вместе", - сказал Волкострелов.