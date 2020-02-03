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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T21:35+0300
https://ria.ru/20200203/1564213942.html
"Панцирь-С" уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник
https://cdn21.img.ria.ru/images/155354/81/1553548132_0:0:3075:1731_1036x0_80_0_0_3dfe8d309bdc88a158162c66ac5e9efd.jpg
РИА Новости

"Панцирь-С" уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник

20:43 03.02.2020 (обновлено: 21:35 03.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российскими средствами ПВО авиабазы "Хмеймим" 3 февраля был обнаружен БПЛА, "Панцирь-С" его уничтожил, сообщило Минобороны РФ.
Ранее гостелевидение Сирии сообщило, что два запущенных боевиками беспилотных летательных аппарата были сбиты силами ПВО на сирийской авиабазе Хмеймим, где базируются ВКС РФ.
"С наступлением темного времени суток российскими средствами ПВО авиабазы "Хмеймим" была обнаружена приближавшаяся к российскому военному объекту со стороны северо-восточной части Средиземного моря малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена.
Пострадавших или материального ущерба нет, российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме, добавили в военном ведомстве.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Обсудить 16
Война в СирииХмеймим"Панцирь-С"Средиземное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Панцирь стреляет не ракетами, это скорострельная пушка! Снаряды стоят копейки сравнению с БПЛА.
3 февраля, 22:54
qqweeker
73000026
Разве там Панцири остались? Их израильтяне вроде все ликвидировали?
3 февраля, 23:06
MPMax Payne
49400010
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