"Панцирь-С" уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российскими средствами ПВО авиабазы Российскими средствами ПВО авиабазы "Хмеймим" 3 февраля был обнаружен БПЛА, "Панцирь-С" его уничтожил, сообщило Минобороны РФ

Ранее гостелевидение Сирии сообщило, что два запущенных боевиками беспилотных летательных аппарата были сбиты силами ПВО на сирийской авиабазе Хмеймим, где базируются ВКС РФ.

"С наступлением темного времени суток российскими средствами ПВО авиабазы "Хмеймим" была обнаружена приближавшаяся к российскому военному объекту со стороны северо-восточной части Средиземного моря малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена.