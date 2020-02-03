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2020-02-03T20:51+0300
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Минтранс предложил высаживать из электричек за пение и громкую музыку
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РИА Новости

Минтранс предложил высаживать из электричек за пение и громкую музыку

20:43 03.02.2020 (обновлено: 20:51 03.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПассажиры в поезде Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Пассажиры в поезде Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минтранс России предлагает удалять пассажиров из электричек за мешающие другим громкие электронные устройства, игру на музыкальных инструментах, пение, зловонный запах и грязную одежду, следует из проекта на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство предложило внести ряд изменений в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом министерства транспорта РФ в 2013 году.
"Подпункт "а" пункта 70 после слов "мешает спокойствию других пассажиров" дополнить словами "(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)", - сказано в проекте.
Пункт правил в действующей редакции звучит так: пассажир может быть удален из поезда работниками органов внутренних дел, если он при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров.
"Внесение изменений в пункт 70 определяет порядок использования радиоприемников, магнитофонов и иных средств, имеющих повышенный уровень звука в салоне пригородного поезда", - говорится в пояснительной записке к проекту изменений.
Дрель
Вчера, 09:17
Дайте поспать. В России могут ужесточить наказание за шум по ночам
5320007
Обсудить 7
Министерство транспорта РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну и напрасно. Иногда попадаются очень даже талантливые ребята. Они так самовыражаются и совсем не мешают. Стараются хорошо спеть и получить чаевые. С попрошайками сначала справьтесь. Искусство оставьте.
3 февраля, 20:51
Олег Георгиевич
5000212
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