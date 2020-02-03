Минтранс предложил высаживать из электричек за пение и громкую музыку

"Подпункт "а" пункта 70 после слов "мешает спокойствию других пассажиров" дополнить словами "(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)", - сказано в проекте.