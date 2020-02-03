Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки тонущую собаку

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли собаку, оказавшуюся в Москве-реке, питомца передали хозяйке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
"Третьего февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о собаке на поверхности акватории Москвы-реки у Краснохолмской набережной, в районе ул. Новоспасской переулок, д. 11, стр. 2", - рассказали в пресс-службе.
На место сразу выехали спасатели. Животное вытащили из воды и вернули хозяйке.