Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки тонущую собаку

"Третьего февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о собаке на поверхности акватории Москвы-реки у Краснохолмской набережной, в районе ул. Новоспасской переулок, д. 11, стр. 2", - рассказали в пресс-службе.