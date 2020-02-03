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Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки тонущую собаку
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РИА Новости

Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки тонущую собаку

20:24 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на набережную с Большого Москворецкого моста
Вид на набережную с Большого Москворецкого моста
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли собаку, оказавшуюся в Москве-реке, питомца передали хозяйке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
"Третьего февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о собаке на поверхности акватории Москвы-реки у Краснохолмской набережной, в районе ул. Новоспасской переулок, д. 11, стр. 2", - рассказали в пресс-службе.
Житель Астрахани спас собаку из ледяной воды
29 января, 12:45
Житель Астрахани залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку
На место сразу выехали спасатели. Животное вытащили из воды и вернули хозяйке.
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МЧС РФМоскваРоссияПроисшествия
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