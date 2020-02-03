В Италии сенатор призвал защищаться от коронавируса "римским салютом"

РИМ, 3 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Заместитель председателя сената Заместитель председателя сената парламента Италии Иньяцио Ла Русса в понедельник разместил в Twitter сообщение, в котором посоветовал согражданам вместо рукопожатия использовать для приветствия так называемый "римский салют", чтобы избежать заражения коронавирусом , но вскоре удалил свой пост.

"Не пожимайте никому руки, заражение летально. Используйте римский салют как антивирус и противомикробное средство", - написал известный деятель правой партии "Братья Италии" в своем микроблоге.

Считается, что приветственный жест, при котором правая рука протянута вперед параллельно земле, использовался в Древнем Риме, однако его точного описания не существует, а его античные изображения довольно условны. Тем не менее по инициативе Бенито Муссолини "римский салют" использовался членами фашистской партии в знак возрождения имперских традиций. Такое приветствие было принято также в нацистской Германии, франкистской Испании и среди хорватских усташей.

Об этом факте немедленно напомнили Ла Русса многие итальянские пользователи соцсетей. Их позицию активно поддержал депутат парламента от правящей Демократической партии Эмануэле Фиано. "Вызывает смущение тот факт, что зампредседателя сената иронизирует над вирусом, о котором уже много дней говорит весь мир и который вызывает жертвы и тревогу", - написал он. Парламентарий напомнил также, что это приветствие, использовавшееся фашистами и нацистами, в Италии запрещено законом.

Ла Русса вскоре удалил из Twitter вызвавшее оживленную дискуссию сообщение и возложил ответственность за его появление на одного из своих сотрудников. "Альфонсо выложил в моих соцсетях ироничный пост, но, вероятно, применительно к вирусу он мог показаться неуместным. Я сказал, чтобы он его удалил", - заявил сенатор.

На прошлой неделе в Италии было выявлено заражение коронавирусом двух китайских туристов, которые сейчас проходят лечение в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. В пятницу совет министров Италии принял решение ввести на полгода режим чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса. На осуществление этого постановления выделены 5 миллионов евро.