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Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
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РИА Новости

Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

20:03 03.02.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российский рубли и доллары. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов.
Рейтинг BBI включает в себя данные о 500 богатейших людях планеты, в числе которых 23 россиянина. Индекс учитывает стоимость компаний, которыми полностью или частично владеют предприниматели.
Семерым из представленных в рейтинге россиян удалось увеличить свое состояние. Так, владелец "Норникеля" Владимир Потанин стал богаче на 1,44 миллиарда долларов и по-прежнему возглавляет список самых состоятельных граждан страны. Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов стал богаче на 600 миллионов долларов.
Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов. Владелец Volga group Геннадий Тимченко за месяц стал беднее на 1,96 миллиарда долларов, а Андрей Мельниченко потерял 1,52 миллиарда.
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Ранее сообщалось, что за прошлый год 23 богатейших россиянина стали богаче на 52,9 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем за последние четыре года.
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Геннадий ТимченкоBloomberg L.P.Леонид МихельсонАндрей МельниченкоВладимир ПотанинВагит АлекперовРоссияЭкономика
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3 февраля, 20:09
Владимир Белогорский
1520002
Пользуясь случаем, прошу поставить для них какую-нибудь хорошую песню
3 февраля, 21:50
Axel Low
1121000
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