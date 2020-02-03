Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

Рейтинг BBI включает в себя данные о 500 богатейших людях планеты, в числе которых 23 россиянина. Индекс учитывает стоимость компаний, которыми полностью или частично владеют предприниматели.

Ранее сообщалось, что за прошлый год 23 богатейших россиянина стали богаче на 52,9 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем за последние четыре года.