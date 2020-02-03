Аксенов готов поручиться в суде за директора парка "Тайган"

Белогорский районный суд в понедельник арестовал на два месяца владельца парка "Тайган" Олега Зубкова за нарушение подписки о невыезде, Зубков был взят под стражу в зале суда, сообщили в прокуратуре Крыма. Адвокат намерен обжаловать решение суда в Верховном суде республики.

Глава Крыма добавил, что не имеет права вмешиваться в деятельность суда, который действует в рамках своей компетенции. Он также отметил, что требование о явке в суд обязательно для всех.