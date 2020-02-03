Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T19:59+0300
https://ria.ru/20200203/1564213181.html
Аксенов готов поручиться в суде за директора парка "Тайган"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156190/17/1561901706_0:50:3072:1778_1036x0_80_0_0_c3052834e327c88af2dea7d4292db54a.jpg
РИА Новости

Аксенов готов поручиться в суде за директора парка "Тайган"

19:59 03.02.2020
4392
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладелец парка "Тайган" Олег Зубков после заседания возле Белогорского районного суда
Владелец парка Тайган Олег Зубков после заседания возле Белогорского районного суда
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в случае согласия адвокатов готов стать личным поручителем арестованного судом директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова.
Белогорский районный суд в понедельник арестовал на два месяца владельца парка "Тайган" Олега Зубкова за нарушение подписки о невыезде, Зубков был взят под стражу в зале суда, сообщили в прокуратуре Крыма. Адвокат намерен обжаловать решение суда в Верховном суде республики.
"Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Крыма добавил, что не имеет права вмешиваться в деятельность суда, который действует в рамках своей компетенции. Он также отметил, что требование о явке в суд обязательно для всех.
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
Вчера, 10:04
В Крыму не будут сносить надпись "Парк львов Тайган"
396411035
Обсудить 14
Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковСергей Аксенов (политик)КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Человек создал уникальный, технически сложный и дорогостоящий объект. Помогать стабильно ему не помогают, а вредительства чинят на каждом шагу. Закон есть закон, но нужно всегда оставаться людьми и помогать таким социально-значимым культурным объектам. Ну закроют Тайган и чего, кому лучше будет? ...... А уж как у нас суд "своевременно" извещает участников процесса думаю знают все.
3 февраля, 21:21
SK SK
1200002
Рекомендуем
Олег Зубков
Директора парка "Тайган" арестовали в зале суда
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Автомобиль Следственного комитета РФ
Рязанец облил бензином и поджег подростка и его мать
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Турция не стала участвовать в патрулировании в Сирии
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Владелец парка Тайган Олег Зубков после заседания возле Белогорского районного суда
В Крыму арестовали директора парка львов "Тайган"
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
В Нидерландах предъявили обвинение фигурантам дела о крушении МН17
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
В Крыму не будут сносить надпись "Парк львов Тайган"
Подразделения сирийской армии
Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных
Рыбий жир
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Страны мира. Италия
В Италии сенатор призвал защищаться от коронавируса "римским салютом"
Нефтепровод Дружба в Гомельской области
"Транснефть" рассказала о ремонте на белорусском участке "Дружбы"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С
"Панцирь-С" уничтожил приблизившийся к базе Хмеймим беспилотник
Смартфон BlackBerry KEYone
Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
Лента новостейМолния