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Пакистан возобновил авиасообщение с Китаем
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РИА Новости

Пакистан возобновил авиасообщение с Китаем

19:52 03.02.2020
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© AP Photo / Arek RatajПассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
© AP Photo / Arek Rataj
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев - РИА Новости. Власти Пакистана заявили в понедельник, что возобновляют авиасообщение с Китаем спустя три дня после того, как полеты были запрещены из-за вспышки нового типа коронавируса, передает газета Express Tribune.
"Мы возобновляем авиационное сообщение с Китаем", - заявил заместитель министра авиации Абдул Саттар Хохар, которого цитирует издание.
Полеты были приостановлены 31 января после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ранее в воскресенье специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза заявил, что Пакистан получил из Китая по меньшей мере 1000 наборов для тестирования нового вируса.
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