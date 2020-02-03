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Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи
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РИА Новости

Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи

19:47 03.02.2020
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© AP Photo / Manu FernandezСмартфон BlackBerry KEYone
Смартфон BlackBerry KEYone
© AP Photo / Manu Fernandez
Смартфон BlackBerry KEYone . Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владеющая брендом Blackberry компания TCL Communication решила прекратить производство смартфонов этой марки. Об этом сообщается в твиттере BlackBerry Mobile.
Компания объявила, что 31 августа этого года перестанет продавать смартфоны. Гаджеты, проданные до этой даты, производитель обещает поддерживать на протяжении двух лет — до 31 августа 2022 года. Столько же продлится и гарантийное обслуживание.
TCL Communication "больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства BlackBerry", говорится в сообщении.
Представители компании поблагодарили пользователей и партнеров бренда. Они выразили надежду, что TCL Communication и BlackBerry Limited ждет светлое будущее.
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В последние годы продажи смартфонов BlackBerry, оснащенных QWERTY-клавиатурой, упали с появлением недорогих сенсорных устройств.
С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств. Ранее компания BlackBerry решила сосредоточиться на программном обеспечении.
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Blackberry (смартфон)ТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
кроме iPnone'а нет телефона!
3 февраля, 20:46
Alex Alex
3201113
Всё равно этот хлам никто не покупал несмотря на все заявления про шифрование. Всем же понятно что АНБ там пасётся как у себя дома.
3 февраля, 19:53
СССергей Смирнов
1101001
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