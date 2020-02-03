Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Владеющая брендом Владеющая брендом Blackberry компания TCL Communication решила прекратить производство смартфонов этой марки. Об этом сообщается в твиттере BlackBerry Mobile.

Компания объявила, что 31 августа этого года перестанет продавать смартфоны. Гаджеты, проданные до этой даты, производитель обещает поддерживать на протяжении двух лет — до 31 августа 2022 года. Столько же продлится и гарантийное обслуживание.

TCL Communication "больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства BlackBerry", говорится в сообщении.

Представители компании поблагодарили пользователей и партнеров бренда. Они выразили надежду, что TCL Communication и BlackBerry Limited ждет светлое будущее.

В последние годы продажи смартфонов BlackBerry, оснащенных QWERTY-клавиатурой, упали с появлением недорогих сенсорных устройств.