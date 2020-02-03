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Госдума и правительство изучат ситуацию с убылью населения в регионах
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РИА Новости

Госдума и правительство изучат ситуацию с убылью населения в регионах

19:40 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Две рабочие группы Госдумы совместно с правительством и регионами займутся изучением вопроса выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ и ситуации в регионах с наибольшей убылью населения, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Одна рабочая группа будет создана в целях мониторинга, анализа и контроля реализации постановления Думы, которое принято при обсуждении закона о бюджете на 2020 год и последующие два года. Речь идет о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий", - сказал Володин журналистам по итогам Совета Думы.
Ранее в законе о бюджете был определен перечень из десяти регионов, которые получат поддержку из федерального бюджета в 2020 году. В этот перечень вошли Республика Алтай, Карелия, Тыва, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область, Калмыкия.
Володин заявил о необходимости дополнительного контроля со стороны Госдумы ситуации с бюджетной обеспеченностью регионов по итогам первого квартала 2020 года.
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"Рабочую группу в этой части возглавит Сергей Иванович Неверов, в нее войдут представители профильных комитетов, фракций с тем, чтобы вместе с правительством, регионами проанализировать уже по итогам первого квартала ситуацию и в режиме обратной связи с регионами от Псковской области до Тывы... изучить ситуацию: что сделано, какие решения приняты, что не сделано и почему. И вместе с правительством выйти на решения, которых ждут регионы, у которых бюджетная обеспеченность меньше всего", - отметил спикер Госдумы.
Он также рассказал, что Совет Думы принял решение создать рабочую группу по изучению ситуации в регионах с наибольшей убылью населения.
"Вторую рабочую группу мы создали во главе с Александром Дмитриевичем Жуковым, в нее также войдут представители профильных комитетов, фракций. Мы надеемся на совместную работу вместе коллегами из правительства, чтобы изучить ситуацию в регионах, где самая большая убыль населения, отток населения и выработать предложения для того, чтобы помочь этим регионам ... оказать им соответствующие меры поддержки", - пояснил Володин.
Ранее спикер Госдумы предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в регионах-лидерах по убыли населения.
По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тысячи), Волгоградская область (15,8 тысячи).
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Госдума РФПравительство РФВячеслав ВолодинОбщество
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