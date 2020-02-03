Госдума и правительство изучат ситуацию с убылью населения в регионах

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Две рабочие группы Две рабочие группы Госдумы совместно с правительством и регионами займутся изучением вопроса выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ и ситуации в регионах с наибольшей убылью населения, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

"Одна рабочая группа будет создана в целях мониторинга, анализа и контроля реализации постановления Думы, которое принято при обсуждении закона о бюджете на 2020 год и последующие два года. Речь идет о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий", - сказал Володин журналистам по итогам Совета Думы.

Ранее в законе о бюджете был определен перечень из десяти регионов, которые получат поддержку из федерального бюджета в 2020 году. В этот перечень вошли Республика Алтай, Карелия, Тыва, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область, Калмыкия.

Володин заявил о необходимости дополнительного контроля со стороны Госдумы ситуации с бюджетной обеспеченностью регионов по итогам первого квартала 2020 года.

"Рабочую группу в этой части возглавит Сергей Иванович Неверов, в нее войдут представители профильных комитетов, фракций с тем, чтобы вместе с правительством, регионами проанализировать уже по итогам первого квартала ситуацию и в режиме обратной связи с регионами от Псковской области до Тывы... изучить ситуацию: что сделано, какие решения приняты, что не сделано и почему. И вместе с правительством выйти на решения, которых ждут регионы, у которых бюджетная обеспеченность меньше всего", - отметил спикер Госдумы.

Он также рассказал, что Совет Думы принял решение создать рабочую группу по изучению ситуации в регионах с наибольшей убылью населения.

"Вторую рабочую группу мы создали во главе с Александром Дмитриевичем Жуковым, в нее также войдут представители профильных комитетов, фракций. Мы надеемся на совместную работу вместе коллегами из правительства, чтобы изучить ситуацию в регионах, где самая большая убыль населения, отток населения и выработать предложения для того, чтобы помочь этим регионам ... оказать им соответствующие меры поддержки", - пояснил Володин.

Ранее спикер Госдумы предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в регионах-лидерах по убыли населения.