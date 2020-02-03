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"Транснефть" рассказала о ремонте на белорусском участке "Дружбы"
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РИА Новости

"Транснефть" рассказала о ремонте на белорусском участке "Дружбы"

19:31 03.02.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоНефтепровод "Дружба" в Гомельской области
Нефтепровод Дружба в Гомельской области
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Плановый ремонт на белорусском участке магистрального нефтепровода "Дружба" не влияет на транзит российской нефти, заявил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Это плановый ремонт, он стоит в графике. На общий транзит это не влияет", - сказал он.
Ранее в понедельник белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заявил, что продолжает ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Унеча–Мозырь и Мозырь–Брест, которые были выявлены ранее по результатам внутритрубной диагностики.
Ранее компания сообщала, что провела ремонтные работы на двух участках магистрали Мозырь-Брест-3, где по результатам внутритрубной диагностики было выявлено большое число дефектов. На предприятии также обращали внимание, что разработан план-график ремонтных работ, которые будут проводиться ежемесячно, при этом их проведение сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти.
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