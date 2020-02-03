"Транснефть" рассказала о ремонте на белорусском участке "Дружбы"

"Это плановый ремонт, он стоит в графике. На общий транзит это не влияет", - сказал он.

Ранее в понедельник белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заявил, что продолжает ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Унеча–Мозырь и Мозырь–Брест, которые были выявлены ранее по результатам внутритрубной диагностики.

Ранее компания сообщала, что провела ремонтные работы на двух участках магистрали Мозырь-Брест-3, где по результатам внутритрубной диагностики было выявлено большое число дефектов. На предприятии также обращали внимание, что разработан план-график ремонтных работ, которые будут проводиться ежемесячно, при этом их проведение сопряжено со снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти.