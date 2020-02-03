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Названы лучшие гаджеты десятилетия
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РИА Новости

Названы лучшие гаджеты десятилетия

19:30 03.02.2020 (обновлено: 19:43 03.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Эксперты "Яндекс.Маркета" назвали главные гаджеты прошедшего десятилетия в различных категориях.
Среди смартфонов безусловными лидерами стали устройства Samsung, Apple и Xiaomi. Отдельно аналитики назвали Samsung Galaxy, ставший одним из первых смартфонов с беспроводной зарядкой, и линейку Redmi Note от Xiaomi, которая отличается высоким качеством сборки и относительно низкой ценой.
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В категории планшетов эксперты обратили внимание на iPad от корпорации Apple.
"Устройство отлично адаптировано для игр, просмотра фильмов и чтения книг. Гаджет отличается качественным экраном и идеальным соотношением удобства операционной системы и долгого времени работы", — говорится в пресс-релизе.
На первое место среди ноутбуков "Яндекс.Маркет" поставил еще одно устройство от Apple — MacBook Air. Эксперты оценили качественную сборку, долгую работу и хорошую производительность.
Лучшим умным браслетом аналитики считают Xiaomi Mi Band. Они отметили его низкую цену, высокое качество и лаконичный дизайн. На рынок умных часов больше всего повлияли Apple Watch.
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"Несмотря на высокую цену, лидируют благодаря дизайну и широкому функционалу — они частично берут на себя работу смартфона", — отмечается в сообщении.
Лидером среди беспроводных Bluetooth-наушников стали AirPods — эксперты оценили их простоту использования, отсутствие проводов и возможность долгой работы без подзарядки.
В категории портативных колонок выделились JBL — благодаря качеству звука, дизайну, времени автономной работы и защите от влаги.
Первую строчку на рынке экшн-камер заняли влаго- и пылезащищенныt устройства GoPro, которые можно закрепить почти на любом участке тела и одежды.
"У моделей бренда высокое качество видео и стабилизации, большой запас аккумулятора и широкий угол обзора", — сообщили в компании.
Среди дронов "Яндекс.Маркет" отдал предпочтение Phantom DJI с широким функционалом, мощной камерой и невысокой стоимостью.
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Приставки Sony PlayStation стали классикой в своей категории, заявили специалисты сервиса. Покупатели ценят эти устройства за повышенную производительность и большое количество эксклюзивных игр. Еще одним лидером рынка аналитики назвали линейку Xbox от Microsoft. Они также отметили приставки Nintendo.
"Nintendo Switch можно использовать как дома в док-станции, так и в переносном режиме. По мнению экспертов, гаджет от Nintendo задаст тренд на гибридные консоли в будущем десятилетии", — считают в компании.
Среди гаджетов для умного дома покупатели отдавали предпочтение устройству с голосовым помощником Amazon Echo, системе MiHome от Xiaomi, состоящей из умных розеток, ламп, датчиков и реле. Также на российском рынке появилась отечественная техника— Яндекс.Станция и Яндекс.Станция Мини с голосовым помощником Алиса.
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Sony CorporationNintendo SwitchApple AirPodsApple WatchSamsung GalaxyPlayStationЯндекс.МаркетSamsungMicrosoft CorporationApple iPadAppleNintendoТехнологии
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