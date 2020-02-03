Названы лучшие гаджеты десятилетия

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Эксперты Эксперты "Яндекс.Маркета" назвали главные гаджеты прошедшего десятилетия в различных категориях.

Apple и Среди смартфонов безусловными лидерами стали устройства Samsung Xiaomi . Отдельно аналитики назвали Samsung Galaxy, ставший одним из первых смартфонов с беспроводной зарядкой, и линейку Redmi Note от Xiaomi, которая отличается высоким качеством сборки и относительно низкой ценой.

В категории планшетов эксперты обратили внимание на iPad от корпорации Apple.

"Устройство отлично адаптировано для игр, просмотра фильмов и чтения книг. Гаджет отличается качественным экраном и идеальным соотношением удобства операционной системы и долгого времени работы", — говорится в пресс-релизе.

На первое место среди ноутбуков "Яндекс.Маркет" поставил еще одно устройство от Apple — MacBook Air. Эксперты оценили качественную сборку, долгую работу и хорошую производительность.

Лучшим умным браслетом аналитики считают Xiaomi Mi Band. Они отметили его низкую цену, высокое качество и лаконичный дизайн. На рынок умных часов больше всего повлияли Apple Watch

"Несмотря на высокую цену, лидируют благодаря дизайну и широкому функционалу — они частично берут на себя работу смартфона", — отмечается в сообщении.

Лидером среди беспроводных Bluetooth-наушников стали AirPods — эксперты оценили их простоту использования, отсутствие проводов и возможность долгой работы без подзарядки.

В категории портативных колонок выделились JBL — благодаря качеству звука, дизайну, времени автономной работы и защите от влаги.

Первую строчку на рынке экшн-камер заняли влаго- и пылезащищенныt устройства GoPro, которые можно закрепить почти на любом участке тела и одежды.

"У моделей бренда высокое качество видео и стабилизации, большой запас аккумулятора и широкий угол обзора", — сообщили в компании.

Среди дронов "Яндекс.Маркет" отдал предпочтение Phantom DJI с широким функционалом, мощной камерой и невысокой стоимостью.

Приставки Sony PlayStation стали классикой в своей категории, заявили специалисты сервиса. Покупатели ценят эти устройства за повышенную производительность и большое количество эксклюзивных игр. Еще одним лидером рынка аналитики назвали линейку Xbox от Microsoft . Они также отметили приставки Nintendo

Nintendo Switch можно использовать как дома в док-станции, так и в переносном режиме. По мнению экспертов, гаджет от Nintendo задаст тренд на гибридные консоли в будущем десятилетии", — считают в компании.