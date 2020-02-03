Директора парка "Тайган" арестовали в зале суда

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков арестован на два месяца и взят под стражу в зале суда, информацию об этом РИА Новости подтвердили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее о его аресте на два месяца сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Постановлением Белогорского райсуда 3 февраля 2020 года Зубкову Олегу Алексеевичу изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на два месяца (до 3 апреля 2020 года) в связи с нарушением ранее избранной меры пресечения (подписка о невыезде)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Постановление суда в законную силу не вступило, так как оно может быть обжаловано в Верховном суде Крыма, сообщили в ведомстве.

"Зубков Олег Алексеевич был взят под стражу в зале суда", - добавили в прокуратуре.

Позднее руководитель пресс-службы сафари-парка Татьяна Алексагина сообщила РИА Новости, что Зубкова доставили в симферопольское СИЗО. "Зубков находится в СИЗО Симферополя. Из Белогорска его уже увезли", - сказала Алексагина.

Ранее в региональном СК сообщали, что 46-летняя женщина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Во время фотографирования со львом хищник укусил ее за руку. Женщину госпитализировали. Потерпевшей оказалась туристка из Кирова Ольга Соломина. Инцидент произошел в июле 2018 года.