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Директора парка "Тайган" арестовали в зале суда
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РИА Новости

Директора парка "Тайган" арестовали в зале суда

19:29 03.02.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОлег Зубков
Олег Зубков
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков арестован на два месяца и взят под стражу в зале суда, информацию об этом РИА Новости подтвердили в пресс-службе прокуратуры республики.
Ранее о его аресте на два месяца сообщили в пресс-службе зоопарка.
"Постановлением Белогорского райсуда 3 февраля 2020 года Зубкову Олегу Алексеевичу изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на два месяца (до 3 апреля 2020 года) в связи с нарушением ранее избранной меры пресечения (подписка о невыезде)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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Постановление суда в законную силу не вступило, так как оно может быть обжаловано в Верховном суде Крыма, сообщили в ведомстве.
"Зубков Олег Алексеевич был взят под стражу в зале суда", - добавили в прокуратуре.
Позднее руководитель пресс-службы сафари-парка Татьяна Алексагина сообщила РИА Новости, что Зубкова доставили в симферопольское СИЗО. "Зубков находится в СИЗО Симферополя. Из Белогорска его уже увезли", - сказала Алексагина.
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Ранее в региональном СК сообщали, что 46-летняя женщина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Во время фотографирования со львом хищник укусил ее за руку. Женщину госпитализировали. Потерпевшей оказалась туристка из Кирова Ольга Соломина. Инцидент произошел в июле 2018 года.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Наталья Поклонская
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24217625
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Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковСледственный комитет РФКрымПроисшествия
Популярные комментарии
Дело дудое. В 2018 лев укусил за руку посетителя и с тех пор пытаются отжать 32 га парка где живут десятки крупных животных включая львов. Народ голосуйте. Ведь арестовали того кто кормит и содержит ларк самый крупный в Европе.
3 февраля, 19:48
Ю.Юрий .
811110
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