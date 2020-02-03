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Роухани не исключил перемен в сотрудничестве с МАГАТЭ
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РИА Новости

Роухани не исключил перемен в сотрудничестве с МАГАТЭ

19:22 03.02.2020 (обновлено: 19:34 03.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 фев – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозефом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения "новых обстоятельств".
"Иран по-прежнему остается привержен тому, что касается инспекций МАГАТЭ, и этот процесс инспектирования продолжится, как это было и до сегодняшнего дня, если только мы не столкнемся с новыми обстоятельствами", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
Президент Ирана также подтвердил главе дипломатии ЕС, что Тегеран вернется к выполнению ядерных обязательств, от которых отказался, как только европейская сторона сделки выполнит свои обязательства, выразив готовность совместно с Европой решать возникшие вокруг соглашения проблемы.
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При этом Роухани отметил, что Иран не выходил за рамки сделки, отказываясь выполнять ее положения.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в начале января перейдя к "последнему" пятому отказу выполнять положения соглашения.
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Жозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиМАГАТЭИранВ мире
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